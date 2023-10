Salernitana, De Sanctis lo chiama a colloquio: esclusione in arrivo?

Il colloquio con De Sanctis, poi i chiarimenti di Sousa in conferenza stampa: esclusione in arrivo per un titolarissimo? La verità.

Le prime sette giornate di campionato sono state decisamente negative per la Salernitana; zero vittorie, tre partite e quattro sconfitte per un club che fatica a trovare la giusta continuità di rendimento. La classifica non è positiva ma la possibilità di recuperare esiste considerando come nessuna delle pretendenti alla classifica stia tenendo un ritmo così elevato. Bisogna, però, cambiare marcia e trovare una soluzione alle due difficoltà che sta manifestando la squadra.

A livello offensivo sono solamente quattro le reti realizzate; un problema non da poco che il club spera di risolvere con il ritorno di Dia, giocatore fondamentale per la Salernitana come dimostrato nella scorsa stagione. Non possiamo poi non sottolineare le difficoltà difensive dal momento che i ragazzi di Paulo Sousa hanno incassato quattordici gol; decisamente troppi per una squadra il cui obiettivo è quello di salvarsi il prima possibile.

Prima della sosta, la Salernitana affronterà il Monza; una partita determinante per il futuro di una squadra che ha assolutamente bisogno di punti per iniziare a risalire la classifica. Un match dove, a differenza di quanto uscito nelle ultime ore, non verrà escluso uno dei giocatori più importanti presenti in rosa.

Salernitana, Ochoa confermato titolare: giocherà contro il Monza

Avvio di stagione complicato per la Salernitana ma anche per Ochoa; l’estremo difensore messicano (uno dei giocatori più esperti e anche più rappresentativi all’interno della rosa del club) non ha iniziato il campionato secondo le proprie possibilità. Alcuni errori di troppo hanno fatto pensare ad un possibile avvicendamento tra i pali della Salernitana.

Si pensava, infatti, alla possibilità di vedere Costil tra i pali esattamente come successo nel match di Coppa Italia contro la Ternana dello scorso tredici agosto, vinto dalla Salernitana grazie ad un gol di Candreva. Due i motivi questo possibile cambio; il primo è il colloquio avuto tra l’estremo difensore messicano e Morgan De Sanctis, direttore sportivo del club. A questo, però, dobbiamo aggiungere il fatto che Ochoa in settimana ha dovuto far fronte al torcicollo.

Il cambio in porta, però, non ci sarà e lo ha confermato Paulo Sousa; il tecnico della Salernitana ha presentato la gara contro il Monza (in programma domenica alle 12.30) nella classica conferenza stampa di viglia. Tanti i temi trattati dall’allenatore tra cui, ovviamente, quello del portiere. L’allenatore ha sottolineato come tra i pali ci sarà Ochoa; fiducia dunque all’esperto portiere, uno dei giocatori più importanti nella rosa della Salernitana.