Probabili formazioni Juventus-Torino: Allegri senza Chiesa e Vlahovic, Juric in emergenza dietro

La Juventus ospita il Torino per il derby della Mole. I possibili schieramenti di Allegri e Juric per la gara dell’Allianz Stadium

La Juventus vuole tornare alla vittoria dopo la prestazione scialba di Bergamo contro l’Atalanta. Il Torino arriva al derby con numerose defezioni sopratutto nella linea difensiva.

Il tecnico Allegri dovrà fare a meno dei suoi attaccanti principi Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. In attacco giocherà Moise Kean, il partner del classe 2000 potrebbe essere Kenan Yildiz, che firmerebbe il suo esordio dal primo minuto. L’altra opzione porta il nome di Fabio Miretti, che può ricoprire il ruolo di collante fra centrocampo e attacco; in ultima istanza c’è anche l’opzione di una coppia con Arkadiusz Milik: in questo caso però Allegri non avrebbe nessuna soluzione nel reparto offensivo in panchina da usare a partita in corso.

Per Juric non va tanto meglio, l’ultimo forfait è quello di Brandon Soppy. Granata in piena emergenza nel reparto arretrato, infatti Adrien Tameze sarà impegnato sulla linea difensiva. Per il Toro, pesanti le assenze anche di capitan Alessandro Buongiorno e di Mergim Vojvoda. Il Torino non vince dal 18 settembre, ossia dalla trasferta di Salerno vittoriosa per tre reti a zero per la compagine torinese; e arriva dalla deludente prova casalinga contro l’Hellas Verona, terminata per 0-0.

Juventus-Torino: probabili formazioni e dove vederla in TV

Il derby della Mole, valevole per l’ottava gara di campionato, sarà diretto da Massa, al Var Mazzoleni. Il match sarà disponibile soltanto sulla piattaforma DAZN.

Entrambi gli allenatori sono alle prese con alcune defezioni. Curiosamente, Allegri è in emergenza in attacco, mentre Juric è in difficoltà in difesa. Una Juve senza attacco titolare sfiderà dunque un Torino senza la linea difensiva tipo. Corre ai ripari anche la terna arbitrale, Rapuano – originariamente designato per la stracittadina – verrà sostituito dal collega Massa a causa di un infortunio muscolare alla schiena.

Di seguito le probabili formazioni del derby della Mole.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Kean, Yildiz. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Huijsen, Kostic, Weah, Miretti, Nicolussi Caviglia, Iling, Vlahovic, Milik. Allenatore: Allegri.

Squalificati: –

Indisponibili: Pogba, Alex Sandro, De Sciglio, Kean, Chiesa e Vlahovic

TORINO (3-4-2-1): Milkovic Savic; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Seck, Vlasic; Zapata. A disposizione: Gemello, N’Guessan, Zima, Sazonov, Gineitis, Linetty, Radonjic, Karamoh, Sanabria, Pellegri. Allenatore: Juric

Squalificati: –

Indisponibili: Djidji, Buongiorno, Soppy, Vojvoda