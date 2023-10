PAGELLE e TABELLINO INTER-BOLOGNA 2-2: Lautaro a metà, Zirkzee da urlo

Pagelle, voti e tabellino di Inter-Bologna, match del ‘Meazza’ valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A. I felsinei rimontato il doppio svantaggio: prodezza di Zirkzee sulla rete del 2-2

L’Inter scivola sull’ex Thiago Motta nell’anticipo di San Siro contro il Bologna. Non basta ai nerazzurri il doppio vantaggio dopo tredici minuti per portare a casa la vittoria e allungare momentaneamente sui cugini del Milan in classifica.

Luci e ombre per Lautaro Martinez: il capitano realizza un eurogol, poi commette un’ingenuità sul rigore trasformato da Orsolini che rimette in corsa i rossoblù. Il Bologna non molla e nella ripresa trova la giocata da campione di Zirkzee, facendo esplodere i tifosi felsinei assiepati nel settore ospiti. Vani nel finale gli assalti confusi da parte della squadra allenata da Simone Inzaghi. Acerbi è l’unico a salvarsi nella retroguardia di casa (male Bastoni), mentre Sanchez non incide con il suo ingresso in campo. Orsolini non si ferma ed è glaciale dal dischetto.

Sommer 5,5

Pavard 5,5

Acerbi 6,5

Bastoni 5

Dumfries 5 (54′ Cuadrado 5,5)

Barella 5

Calhanoglu 6 (82′ Asllani SV)

Mkhitaryan 5,5 (76′ Frattesi 5,5)

Dimarco 5,5 (54′ Carlos Augusto 6,5)

Thuram 5,5 (54′ Sanchez 5)

Lautaro Martinez 6

Allenatore: Inzaghi 4,5 – L’Inter si complica la vita, dopo una prima parte di gara che lasciava presagire un altro epilogo. Non riesce a scuotere i suoi dopo il 2-2 di Zirkzee e fa confusione con i cambi: passo falso che vale come una sconfitta.

TOP INTER: Acerbi 6,5 – Le colpe sul 2-2 di Ziekzee sono più di Bastoni e Pavard che dell’ex Lazio. Apre le marcature con l’incornata vincente che gli vale il primo sigillo in campionato in maglia nerazzurra. A inizio ripresa tempestivo nel chiudere in tackle sullo scatenato attaccante olandese.

FLOP INTER: Bastoni 5 – Soffre il sempre frizzante Orsolini e sulla prodezza di Zirkzee lascia troppo spazio al centravanti ospite. Macchinoso anche in fase di impostazione: irriconoscibile.

BOLOGNA

Skorupski 6

De Silvestri 6,5 (82′ Corazza SV)

Beukema 6,5

Calafiori 7

Lykogiannis 6

Freuler 5,5

Arbischer 6,5

Orsolini 7 (82′ El Azzouzi SV)

Ferguson 7

Ndoye 5 (61′ Saelemaekersm 6)

Zirkzee 7,5 (77′ van Hooijdonk SV)

Allenatore: Thiago Motta 7,5 – A parte i primi tredici minuti, per il resto non sbaglia niente e se la gioca come sempre a visto aperto di fronte ai 74 mila del ‘Meazza’. Lautaro gli dà una mano, ma la reazione è da grande squadra. Bologna da applausi, anche se l’esultanza al gol di Zirkzee farà arrabbiare i suoi ex tifosi.

TOP BOLOGNA: Zirkzee 7,5 – Bravissimo in fase di manovra, oggi ancora più bravo negli ultimi sedici metri. Realizza un gol da campione, mandando in bambola la difesa vicecampione d’Europa. Le big hanno già presto nota sul mercato…

FLOP BOLOGNA: Ndoye 5 – L’unico del pacchetto avanzato a non entrare in partita. Fatica a rendersi pericoloso e a saltare l’uomo. Thiago Motta non è soddisfatto della sua prestazione e lo tira fuori dopo un’ora. Impalpabile.

Arbitro: Guida 5

Il tabellino di Inter-Bologna: Bastoni irriconoscibile, l’ex Thiago Motta vince il duello con Inzaghi

INTER-BOLOGNA 2-2

11′ Acerbi; 13′ Lautaro Martinez; 19′ rig. Orsolini (B); Zirkzee (B)

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries (54′ Cuadrado), Barella, Calhanoglu (82′ Asllani), Mkhitaryan (76′ Frattesi), Dimarco (54′ Carlos Augusto); Thuram (54′ Sanchez), Lautaro Martinez. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Darmian, de Vrij, Bisseck, Klaassen, Sensi, Agoume. Allenatore: Inzaghi

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (82′ Corazza), Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Orsolini (82′ El Azzouzi), Ferguson, Ndoye (61′ Saelemaekers); Zirkzee (77′ van Hooijdonk). A disposizione: Ravaglia, Gasperini, Bonifazi, Moro, Fabbian, Urbanski, Karlsson. Allenatore: Thiago Motta

Arbitro: Guida (sez. Torre Annunziata)

VAR: Maresca

Ammoniti: Ndoye (B), Lautaro Martinez (I), Bastoni (I), Inzaghi (I, dalla panchina), Beukema (B), Ferguson (B)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ e 5′; spettatori 74.072