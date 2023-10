Lautaro croce e delizia: Inzaghi si arrabbia in panchina

Lautaro Martinez protagonista nel bene e nel male nel match tra Inter e Bologna: dal record alla sciocchezza in area nerazzurra, la reazione di Inzaghi

L’Inter inizia fortissimo nell’anticipo contro il Bologna dell’ex Thiago Motta. Dopo appena 13 minuti i nerazzurri si trovano già in vantaggio di due reti davanti a un ‘Meazza’ ancora una volta sold out.

Prima il colpo di testa vincente a opera di Acerbi (al primo gol in campionato con la casacca nerazzurra), mentre due minuti più tardi è il solito Lautaro Martinez a prendersi la scena con un bolide dalla distanza che non lascia ancora scampo a Skorupski. Il ‘Toro’ argentino stavolta fa centro al primo colpo, dopo la notte sfortunata in Champions League con il Benfica dove aveva colpito anche due legni. Il capitano nerazzurro, con 10 reti segnate in otto giornate, è al momento il miglior marcatore dei top cinque campionati europei. Con il sigillo in Champions contro al Real Seciedad fanno undici in stagione, alla media di una rete ogni 67 minuti.

Simone Inzaghi applaude in panchina il suo cannoniere, ma qualche minuto più tardi per la troppa foga Lautaro cintura con imprudenza Ferguson in area nerazzurra. Guida in un primo momento non assegna la massima punizione, prima di ritornare sui propri passi dopo la revisione al VAR. Dal dischetto realizza Orsolini e match quindi riaperto a San Siro. Lautaro in questo caso croce e delizia per Inzaghi, che ha allargato le braccia sconsolato per l’ingenuità commessa dall’argentino dopo l’assegnazione del rigore da parte di Guida.