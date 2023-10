Nzola, statistiche e voti Fantacalcio del centravanti della Fiorentina

Nzola è un centravanti della Fiorentina; andiamo a vedere le statistiche su rendimento, gol e media voto dell’attaccante viola

Nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, la Fiorentina ha deciso di cambiare completamente il reparto offensivo. Alla corte di Italiano sono arrivati Beltran e Nzola con l’obiettivo di trascinare la squadra verso grandi traguardi.

L’ex Spezia ha iniziato la stagione dimostrando di poter dare un contributo fondamentale alla causa viola; i suoi movimenti, la sua forza fisica sono caratteristiche che possono risultare determinanti. Nelle prime giornate l’unico problema era l’assenza del gol e sappiamo benissimo quanto, per un centravanti, trovare la via della rete sia fondamentale.

Da questo punto di vista è stata importantissima l’ultima partita disputata, in campionato, dal club viola; la Fiorentina sta mostrando un calcio molto interessante che può aiutare il proprio centravanti a levarsi diverse soddisfazioni. Ecco perché il matrimonio tra i viola e Nzola può essere decisivo per la stagione della Fiorentina.

Come ha giocato Nzola nell’ultima partita: Fiorentina Cagliari

L’ultima partita di campionato ha visto la Fiorentina imporsi tre a zero contro il Cagliari; un match che la squadra viola è stata in grado di indirizzare fin dal primo minuti e che ha chiuso, fondamentalmente, nel primo tempo. La qualità di gioco mostrata dai ragazzi di Italiano è stata veramente importante.

Tra i protagonisti della partita non possiamo non menzionare Nzola; il centravanti è partito dalla panchina lasciando il posto a Beltran. La staffetta tra i due attaccanti è arrivata a quindici minuti dalla fine della partita; quando il match sia stava per concludere è arrivata la rete di Nzola, il suo primo gol in campionato. Momento importantissimo perché ha permesso al centravanti di sbloccarsi e questo potrebbe essere fondamentale in ottica futura.

Fantacalcio: i voti di Nzola

Nzola, come detto, nell’ultima sessione di mercato è andato alla Fiorentina; un trasferimento importante anche a livello fantacalcistico dal momento che l’attaccante può andare a regalare diverse soddisfazioni ai tifosi viola ma anche ai diversi fantallenatori che hanno deciso di puntare su di lui.

Nell’ultima giornata di campionato si è sbloccato e ora ha come obiettivo quello di non fermarsi più in modo da trascinare i viola il più in alto possibile. L’esordio contro il Genoa ha ottenuto una sufficienza piena; mezzo punto in meno contro Lecce ed Inter dove ha comunque offerto una buona prestazione.

In casa con l’Atalanta, in un match perso tre a due, ha preso un cinque come voto al termine di una partita non semplice per la squadra viola. Altri due cinque e mezzo contro Udinese e Frosinone mentre in casa con il Cagliari è entrato dalla panchina realizzando la rete del tre a zero; un gol che gli è valso un nove e mezzo.

Nzola come ha commentato su Instagram

L’attaccante della Fiorentina ha un proprio profilo Instagram dove fa post di vario tipo tra cui quelli calcistici. Non ha fatto eccezione la vittoria contro il Cagliari dove il centravanti è risultato decisivo con la rete del tre a zero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mbala Nzola (@mbala_nzola18)

Nzola nella probabile formazione di Napoli Fiorentina

La prossima partita della Fiorentina sarà in casa del Napoli; un match bellissimo tra due squadre con ambizioni importanti all’interno della stagione. La difesa partenopea, in questa prima parte di stagione, sta dimostrando di poter subire di più rispetto allo scorso anno.

Un giocatore che potrebbe far male ai ragazzi di Garcia è Nzola; l’attaccante viola, con i suoi movimenti e la capacità di attaccare la profondità, ha la possibilità di andare a mettere in difficoltà la retroguardia dei campioni d’Italia. L’attaccante, dopo essersi sbloccato nell’ultima giornata, vuole continuare a segnare per essere determinante in una sfida veramente complicata ma dal grande fascino.

Andiamo ora a vedere la probabile formazione della Fiorentina con la presenza di Nzola dal primo minuto. Terracciano; Biraghi, Martinez Quarta, Milenkovic, Kayode; Mandragora, Arthur; Brekalo, Bonaventura, Gonzalez; Nzola.

Nzola nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Delle sette partite giocate dalla Fiorentina, Nzola le ha disputate tutte alcune dal primo minuto, altre entrando dalla panchina; un giocatore con le sue caratteristiche, all’interno dei novanta minuti di gioco, può fornire un contributo decisamente importante. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate, fino a questo momento, di Nzola.

Gol: uno

Assist: zero

Ammonizioni: nessuna

Espulsioni: nessuna

Fanta media: 6.07

Nzola e il nuovo attacco della Fiorentina: gli obiettivi dei viola

La Fiorentina, dopo la bella stagione disputata lo scorso anno, vuole ripetersi e ha ambizioni veramente importanti; in campionato la squadra può lottare per un posto nella prossima Europa. Difficile dire se per la Champions anche perché il campionato è ancora lungo; i viola, però, hanno una rosa in grado di dare fastidio a tutti ed essere la potenziale sorpresa nelle parti alte della classifica.

Per quanto riguarda il discorso europeo, invece, la Fiorentina ha la voglia di tornare in finale di Conference League dopo la delusione della passata stagione. Il girone non è iniziato nel migliore dei modi con due pareggi in altrettante partite ma le possibilità di andare avanti ci sono tutte specialmente grazie ad un giocatore del livello di Nzola.