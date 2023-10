Lukaku resta in Serie A col nuovo scambio: adesso spinge il Chelsea

Dopo le ritrosie estive, adesso sarebbe il Chelsea a spingere per uno scambio con Lukaku: il belga può restare in Serie A

Il più grande tormentone estivo di calciomercato è stato quello con protagonista Romelu Lukaku: il belga è passato da un futuro certo all’Inter a quello a sorpresa in bianconero, ma è finito alla Roma di Mourinho.

Anche il suo arrivo nella Capitale è stato oggetto di molte voci, specialmente al riguardo della sua condizione fisica. Da quando è tornato in campo, però, Big Rom ha spento ogni voce a suon di gol: 5 reti in 7 partite è un grande ruolino di marcia per presentarsi in giallorosso e ora è già un punto fermo per lo Special One. Dopo le ritrosie estive, adesso sarebbe il Chelsea a spingere per un nuovo scambio con Romelu Lukaku: le ultime dalla Spagna.

Scambio Lukaku-Abraham: ora il Chelsea spinge per rinforzare l’attacco

Il Chelsea non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi e Mauricio Pochettino ha mostrato una chiara insoddisfazione per il fatto di non avere a disposizione una prima punta di peso. Ecco, quindi, che in quel di Londra starebbero valutando una possibilità intrigante.

Secondo quanto riportato da Fichajes.net, i Blues starebbero spingendo per imbastire uno scambio con la Roma: Romelu Lukaku potrebbe rimanere nella Capitale, mentre Tammy Abraham ritornerebbe a Londra. L’inglese è attualmente impegnato nella riabilitazione dopo la rottura del crociato e nel Chelsea è cresciuto, passando da essere una giovane promessa ad essere un campione affermato.

La voglia di Pochettino di avere una prima punta di peso, quindi, potrebbe tramutarsi in un grandioso assist per Tiago Pinto e per la Roma. Sarebbe il viatico giusto per mettere in piedi uno scambio con Lukaku, riuscendo così a trattenere nella Capitale il belga anche nelle prossime stagioni. Uno scenari che si troverebbe ancora nelle fasi embrionali e che, per essere percorso realmente, richiederebbe ancora del tempo e fondamentale è anche che la riabilitazione di Abraham proceda nel migliore dei modi. Dopo questo inizio di stagione, la Roma già inizia a sognare di trattenere in via definitiva Romelu Lukaku.