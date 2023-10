Inzaghi post Inter Bologna “Sono arrabbiato, non possiamo riaprire una partita del genere”

Inzaghi ha commentato il pareggio della sua Inter contro il Bologna; i nerazzurri si sono fatti rimontare due gol di vantaggio

L’Inter, dopo il successo sul Benfica nella seconda giornata di Champions League, ospitava a San Siro il Bologna in una partita fondamentale. I nerazzurri, prima della sosta per le nazionali, volevano altri tre punti per essere sicuri di andare alla pausa da primi in classifica; di fronte, però, una squadra piuttosto complicata da affrontare come il Bologna e capace già di fermare Juventus e Napoli.

Il match si era messo bene per i ragazzi di Inzaghi che, tra l’undicesimo e il tredicesimo, si sono partiti sul due a zero grazie ai gol di Acerbi e del solito Lautaro Martinez. I nerazzurri, però, non sono riusciti a tenere il risultato e si sono fatti rimontare dai gol di Orsolini al diciannovesimo e di Zirkzee al cinquantaduesimo. Un altro passo falso casalingo da parte dell’Inter che, dopo la sconfitta contro il Sassuolo, manca il successo davanti al proprio pubblico.

Un pareggio che rallenta la corsa dell’Inter e ora il Milan, impegnato questa sera in casa del Genoa, può prendere il primo posto in solitaria. Al termine della partita è intervenuto il tecnico dei nerazzurri; ecco le parole di Simone Inzaghi dopo il due a due con il Bologna.

“E’ normale che sono arrabbiato come lo sono tutti i giocatori nello spogliatoio perché è la seconda volta in vantaggio che non vinciamo su delle disattenzioni che non dobbiamo commettere. Nel primo tempo potevamo fare più gol, nel secondo tempo dopo il pareggio è stato un monologo“.

“Dopo otto partite abbiamo sei vittorie, un pareggio e una sconfitta; sono arrabbiato per la partita di oggi perché sul due a zero accetto difficilmente questo pareggio. Dobbiamo crescere e migliorare sempre di più“.

“Penso che manchi la concentrazione, dobbiamo tenerla sempre alta, sul due a zero non dobbiamo commettere l’errore di riaprire la partita. Il rigore restituisce coraggio ad una squadra come il Bologna che ha qualità. Con i ragazzi quando rientreranno dalle nazionali rivedremo gli episodi perché sono punti persi che non mi piacciono“.

“Dopo il due a due abbiamo creato tantissimo, mi ricordo il pallone di Lautaro dove Sanchez non riesce a fare tap in e non ci danno neanche il corner. Una squadra esperta come la nostra non deve riaprire una partita come questa; dopo il pareggio abbiamo avuto una reazione ma la partita deve essere riaperta per un loro eurogol non per la disattenzione nostra”

“Scelta tecnica la sostituzione di Thuram per Sanchez. Il nostro umore deve impattare con questa partita e non con quello che fanno gli altri (Milan). Lautaro era stato bravissimo, sul calcio d’angolo dovevamo essere più attenti tutti, non solo lui. Sapevamo di avere tanti nazionali impegnati, quando rientreremo ci prepareremo al meglio perché avremo una serie di partite molto impegnative“.