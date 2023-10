Game over Juventus-Inter, nuovo colpo di scena: fanno saltare l’affare

Calciomercato Juventus, l’irruzione che potrebbe ridisegnare le strategie dei bianconeri e dei nerazzurri. Il suo futuro è un rebus tutto da sciogliere

Dopo la scoppola patita contro il Sassuolo la Juventus è riuscita a tenere la propria porta inviolata nelle ultime due gare. Tuttavia, sia contro il Lecce che con l’Atalanta la produzione offensiva, complice anche le assenze importanti in attacco, è stata deficitaria.

A Massimiliano Allegri spetterà il compito di trovare l’alchimia giusta. Tuttavia, non è escluso che una mano possa arrivare anche dal mercato. Difficile se non impossibile che ciò possa accadere a stretto giro di posta. Più probabile, invece, che situazioni interessanti possano schiudersi in estate. L’aumento di capitale approvato dal CDA della Juventus è sicuramente un indizio che non può essere trascurato. Ecco perché Giuntoli, che nel frattempo monitora con attenzione l’evolvere della situazione legata a Pogba, potrebbe cogliere diverse chances per rimpolpare determinati reparti. Non è un caso, ad esempio, che la Juve sia da tempo sulle tracce di Scalvini. Il forte difensore dell’Atalanta, però, potrebbe calamitare una vera e propria asta di mercato.

Inter e Juventus avvisate: anche lo United sulle tracce di Scalvini

Sondato in tempi non sospetti anche dall’Inter, il classe ‘2003 si sta rendendo protagonista di un inizio di stagione a dir poco dirompente. Autore del gol che ha permesso ai nerazzurri di sbloccare la gara contro lo Sporting CP, il jolly di Gasperini avrebbe cominciato ad attirare su di sé le attenzioni di diverse big internazionali.

Secondo quanto evidenziato da fichajes.net, ad esempio, sulle tracce di Scalvini si sarebbe messo anche il Manchester United. Con 11 gol al passivo, i Red Devils hanno mostrato lacune a dir poco clamorose. Ten Hag non è ancora riuscito a plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza, motivo per il quale il club inglese potrebbe correre ai ripari. Questo spiega perché i Red Devils avrebbero effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione Scalvini. Gioiello che, però, l’Atalanta ha tutto l’interesse a blindare.

Soltanto un’offerta superiore ai 40 milioni di euro, infatti, potrebbe far saltare il banco. A tal proposito non è escluso che, se di dovesse creare una vera e propria asta internazionale, la valutazione di Scalvini potrebbe ulteriormente lievitare. Intanto la ‘Dea’ si gode uno dei suoi gioielli più luminosi. Le sirene dalla Premier, al momento, non spaventano. Resta da capire, però, se lo United possa effettivamente entrare nell’ordine di idee di affondare il colpo. Seguiranno aggiornamenti.