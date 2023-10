“Esonero immediato”: la vittoria non basta a Pioli

La prestazione del Milan contro il Genoa fa storcere il naso e sul banco degli imputati finisce Stefano Pioli: ‘cacciato’ dopo il match

“Da esonero immediato”. Stefano Pioli finisce sul banco degli imputati dopo Genoa-Milan. Il tecnico rossonero ha scelto di applicare un vasto turnover dopo le fatiche Champions, lasciando in panchina alcuni dei big.

Da Leao a Giroud, passando per Pulisic, Pioli ha deciso di rivoluzionare il pacchetto avanzato, dando una possibilità anche a Jovic. La prestazione però del Milan non ha convinto tanto che il Genoa ha resistito fino al 90, sfiorando anche il gol della vittoria in un paio di occasioni, prima di abdicare a Pulisic.

Le scelte di formazione hanno fatto storcere il naso ai tifosi del Milan che sui social si sono scatenati contro Stefano Pioli, arrivando a chiederne l’esonero immediato. Anche perché, oltre all’undici titolare, hanno convinto ancora meno le sostituzioni fatte dall’allenatore, soprattutto quando ha tolto dal terreno di gioco Okafor e non Jovic.

Genoa-Milan, i tifosi invocano l’esonero di Pioli

Ecco allora, anche per il risultato non certo soddisfacente, che i tifosi sui social si sono letteralmente inviperiti contro Pioli.

Tante le critiche, più o meno velate, nei confronti dell’allenatore del Milan, accusato di non avere contromisure rispetto alle mosse tattiche del Genoa, ma anche di “Sbagliare un cambio su due”. Su X c’è chi dice che “Pioli sta sbagliando tutto” questa sera e chi, invece, non ha altra soluzione che un esonero, anche in vista dell’imminente ciclo terribile che vedrà i rossoneri sfidare Juventus e Napoli, oltre ad affrontare partite decisive di Champions.

“Va cacciato stasera – scrive un utente -. C’è la pausa e al rientro ci sono tre partite importantissime. Pioli non è all’altezza”. Un sentimento che non è cambiato neanche dopo la vittoria al fotofinish del Milan, ottenuto con il gol nel finale di gara di Pulisic. Un gol contestato dal Genoa per un possibile tocco di braccio dell’attaccante americano.

Le nostre contromisure? Ah già con pioli non esistono — Stè (@clarkeismo) October 7, 2023

ma cosa sta facendo pioli — Hamas Allegri (@constantinesimo) October 7, 2023

Ma davvero guardate ancora il Milan allenato da Pioli?!#PioliOut — Devil R&B (@gianpy_83) October 7, 2023

Pioli sta sbagliando tutto oggi, ma proprio tutto — loftus chic (@FaraelLiao17019) October 7, 2023

Qu desastre de Pioli este partido, lo plantea mal de arranque y lo maneja durante mucho peor — Xavier Alejandro | #99❤️‍🔥 (@Javier_GM7) October 7, 2023

Vergogna di allenatore

Una vergogna — pioli merda umana (@Andrencr) October 7, 2023

Ma basta Pioli — Sosismo (@BonaventuraFan) October 7, 2023

È assurdo come Pioli riesce a sbagliare 1 cambio su 2. Siamo arrivati a Leao che colpisce la palla di testa. È disperato anche lui zio can#SempreMilan #GenoaMilan — Milanista Incazzato (@milanista_inca) October 7, 2023

0-0, partita noiosa e senza alcuna minima idea di gioco, cambi scandalosi…

2 punti in champions e 4 letteralmente BUTTATI.

Va cacciato stasera!!!

C’è la pausa, al rientro ci sono 3 match importantissimi.

Pioli non è all’altezza #GenoaMilan — L’esonero di Pioli la mia OTTAVA! (@omotigre) October 7, 2023