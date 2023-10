È più di un obiettivo per la Juve: il grande colpo grazie a Pogba

La Juventus pronta a rescindere il contratto di Pogba dopo la positività anche alle controanalisi: tesoretto da 30 milioni per il club bianconero da reinvestire subito sul mercato

È ormai al capolinea il matrimonio tra la Juventus e Paul Pogba dopo la conferma delle controanalisi sulla positività al testosterone del centrocampista francese.

Il club bianconero pensa quindi alla rescissione del contratto dell’ex Manchester United, che rischia una lunga squalifica e in scadenza attualmente nel giugno 2026 con la ‘Vecchia Signora’. Stando al quotidiano ‘Libero’, il club bianconero risparmierebbe circa 30 milioni di euro dall’addio di Pogba e il tesoretto sarebbe reinvestito subito nella finestra di gennaio. Berardi resta in pole e più di un obiettivo nella lista di Giuntoli e Allegri per il mercato invernale. La Juve inoltre potrebbe optare per un innesto anche in mediana con due obiettivi principalmente nel mirino: Hojbjerg e Khephren Thuram. I bianconeri già la scorsa estate aveva provato l’assalto a Berardi, prima di mollare la presa di fronte alle importanti richieste del Sassuolo.

Calciomercato Juventus, tesoretto Pogba e ricapitalizzazione: gli obiettivi a gennaio

Adesso, con il divorzio da Pogba e l’aumento di capitale da 200 milioni di euro da parte di Exor, la dirigenza della Continassa vorrebbe accontentare Allegri e completare così la rosa a disposizione del tecnico livornese.

La Juve preparerebbe così un nuovo assalto per Berardi, cercando di abbassare le preteste del Sassuolo e del suo Ad Carnevali. Inoltre, senza Pogba, rimane un buco nel centrocampo di Allegri: Hojbjerg potrebbe essere una soluzione low cost se il Tottenham aprisse al prestito con diritto di riscatto, facendo leva sul desiderio del danese di lasciare Londra per giocare con maggiore continuità. Giuntoli e Manna sono intrigati (e parecchio) anche da Thuram: il figlio d’arte però ha una valutazione alta e non sarà certamente facile strapparlo al Nizza nel mercato di gennaio.