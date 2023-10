DIRETTA Serie A, Inter-Bologna | Le formazioni UFFICIALI! LIVE

Si apre il sabato dell’ottava giornata del campionato di Serie A con la sfida tra la capolista Inter e il Bologna

Dopo le gare del venerdì, pareggi tra Empoli–Udinese e Lecce–Sassuolo, il sabato dell’ottava giornata del campionato di Serie A si apre con la sfida tra l’Inter, in vetta alla classifica insieme ai ‘cugini’ del Milan, e il Bologna.

I padroni di casa, guidati in panchina da Simone Inzaghi, arrivano a questo appuntamento dopo la convincente vittoria ottenuta in Champions League contro il Benfica di Angel Di Maria, mente in campionato hanno battuto sonoramente la Salernitana di Paulo Sousa lontano dalle mura amiche con un perentorio 4-0, quattro gol di capitan Lautaro Martinez. Vittoria netta anche per gli avversari di giornata dell’allenatore Thiago Motta, ex della partita, contro l’Empoli nel turno precedente. Come detto, i nerazzurri veleggiano in vetta alla classifica, mentre i felsinei sono a tre punti dalla zona Europa. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BOLOGNA

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler, Ferguson; Orsolini, Zirkzee, Ndoye. All. Motta

CLASSIFICA SERIE A: Inter e Milan 18 punti; Napoli, Juventus e Fiorentina 14; Atalanta 13; Lecce* 12; Bologna e Sassuolo* 10; Frosinone, Torino e Monza 9; Roma, Genoa e Verona 8; Lazio 7; Udinese* 5; Empoli* 4; Salernitana 3; Cagliari 2

*una partita in più