Carenza di ali: nessun problema, la soluzione per le big di Serie A arriva dal Nizza

In queste prime giornate del campionato francese sta brillando il Nizza di Francesco Farioli, giovanissimo tecnico italiano che sta esaltando diversi giovani, fra questi c’è anche Sofiane Diop

Zero gol e zero assist. Se ci soffermassimo soltanto sui numeri penseremmo che un calciatore con questi numeri non sia un top player, ma nemmeno un buon elemento all’interno di una squadra, soprattutto se la sua posizione è quella di ala. Non è però il caso di Sofiane Diop, talento classe 2000 del Nizza di Francesco Farioli che sta facendo benissimo in questo inizio di stagione in Ligue 1.

I rossoneri transalpini, guidati dal 34enne al top in moltissime statistiche, possono infatti contare sul talento e la corsa di Diop che, nonostante non abbia ancora segnato, sta facendo molto bene e può giocare in tutte le posizioni del fronte offensivo. Il giocatore francese, di origini senegalesi, gioca principalmente da ala sinistra, ma può anche agire sia sulla fascia destra che sulla trequarti. Insomma un tuttofare dell’attacco che tanto potrebbe far comodo, in ottica calciomercato, anche ai club del campionato italiano di Serie A.

Diop può essere un nome per la Serie A: tutti i dettagli

Sofiane Diop è un classe 2000, nativo di Tours in Francia, ed ha un valore in sede di calciomercato di poco inferiore ai 20 milioni di euro. Il suo contratto con il Nizza è lungo, Diop è infatti in scadenza nel 2027, e non è un giocatore che si contraddistingue per i numeri (la scorsa stagione ha realizzato una sola rete), ma per il lavoro sporco che fa durante tutta la gara o a partita in corso.

Un profilo molto interessante anche per i club del campionato italiano di Serie A e, viste le cifre, in particolare per le big. La Juventus ad esempio sta cercando qualcuno a destra, basti pensare ai vari tentativi per Berardi, ma attenzione anche al grande ricambio che stiamo vedendo in casa Milan, così come quello che potrebbe succedere nella Lazio di Maurizio Sarri.