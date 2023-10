Alla Juve mancano le idee: “E’ scarso, peggio di qualsiasi penalizzazione”

Dopo un primo tempo per nulla esaltante, i tifosi si sono letteralmente scatenati: tutti sono finiti nel mirino

Non sono state di certo tantissime le occasioni avute dalla Juventus, nel corso del primo tempo. La squadra bianconera, priva di due elementi cardini come Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, ha faticato a creare azioni da gol, nonostante il buon match di Kean, nel derby contro il Torino.

A deludere così è stato soprattutto il centrocampo. Massimiliano Allegri ha deciso di affidarsi a Rabiot, Locatelli, McKennie e Miretti, che non hanno per nulla convinto. Non sono così mancate le critiche da parte dei tifosi.

Tanti i messaggi contro la mediana bianconera, con il giovane italiano tra i più bersagliati. Ecco alcuni tweet:

Miretti è una disgrazia peggio di qualsiasi penalizzazione, retrocessione o radiazione.#JuventusTorino — Valerio (@92Valtir) October 7, 2023

#JuventusTorino

Ai centrocampisti della Juve sprizzano idee di gioco da tutti i pori. — Stefania Ricci ⚪⚫💪 (@Stefania_ricci9) October 7, 2023

Miretti messo a caso in campo, così facendo si distrugge il ragazzo sotto ogni punto. Rabiot messo in campo senza nessun senso, giocatore che non dà niente a questa squadra. — ᗩ𝐧∂я𝕖ⓐ ⚽️⚽️ (@AndreaPintore5) October 7, 2023

Un centrocampo così scarso non c'era nemmeno nella Juve dei settimi posti #JuventusTorino — Gianluca ⚪⚫ (@Gianlu_21) October 7, 2023

La verità è che siamo scarsi #JuventusTorino — pietro maniscalco (@pmanisca1) October 7, 2023