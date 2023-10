Samardzic non smette di brillare e un’altra big può andare all’assalto

Dopo il mancato trasferimento all’Inter, Lazar Samardzic sta comunque continuando a fare bene con l’Udinese: le ultimissime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

E’ stata una delle telenovele dell’estate di calciomercato dell’Inter, ma non solo, potremmo dire di tutto il campionato italiano di Serie A. Stiamo parlando del mancato passaggio di Lazar Samardzic, centrocampista nato in Germania con nazionalità serba, dall’Udinese di Andrea Sottil all’Inter di Simone Inzaghi.

Sembrava un affare fatto con il giocatore già a Milano pronto a mettere la firma su un contratto che, però, non è mai arrivato. Le vedute diverse, nonostante gli accordi, fatte palesare dal padre del calciatore hanno complicato le cose bloccando il trasferimento e riportando Samardzic proprio alla corte di Sottil che ora lo sta sfruttando al meglio, nonostante i risultati dell’Udinese, almeno finora, non siano così eccelsi. Il giocatore classe 2002, talento purissimo del calcio europeo, sta però giocando alla grande nonostante i friulani non stiano girando e, in vista delle prossime finestre di calciomercato, potrebbe diventare un obiettivo per un altro top club del campionato italiano di Serie A: stiamo parlando della Juventus di Massimiliano Allegri.

Samardzic per la Juventus? Può essere lui l’erede di Pogba

In attesa di capire quello che sarà il destino di Paul Pogba alla Juventus dopo la positività riscontrata al testosterone proprio in seguito alla sfida dei bianconeri contro l’Udinese, la Vecchia Signora potrebbe pensare al profilo di Samardzic per rinforzare il centrocampo e aggiungere quella fantasia che, almeno attualmente, sta decisamente mancando all’interno della linea mediana di Massimiliano Allegri.

Samardzic potrebbe davvero essere il nome perfetto per età, tipologia di gioco, fisicità e carattere. Tutto dipende dal destino di Pogba e dalle decisioni che prenderanno i vertici della Juventus perché un talento di questo tipo ha un costo, e non bassissimo, di almeno 25-30 milioni di euro.