Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi del 6 ottobre

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, venerdì 6 ottobre 2023

L’apertura de La Gazzetta dello Sport è dedicata al ritorno della Serie A con il Derby della Mole. Dopo Vlahovic, sempre più verso il forfait, è scattato l’allarme in casa Juve anche per le condizioni di Federico Chiesa. L’attaccante si è fermato in allenamento, è da valutare ma filtra ottimismo sul suo impiego domani. Spazio anche ai risultati di Europa e Conference League e all’intervista al presidente granata, Urbano Cairo.

Sul Corriere dello Sport intervista esclusiva a Claudio Ranieri. Il tecnico del Cagliari a 360 gradi, dall’inizio dei sardi e non solo. Nella prima pagina del quotidiano romano anche l’EuroBelotti e il nuovo ‘caso’ Osimhen. Infine, su Tuttosport il focus è sempre sul Derby della Mole di domani. Oggi anche il Cda della Juventus.

Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri di venerdì 6 ottobre 2023

Uno sguardo anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri.

Il Barcellona perde Lewandowski, out anche per il Clasico contro il Real Madrid, come evidenziato da Sport. In Francia si parla della notte di Europa League, con il pareggio tra i due italiani Gattuso e De Zerbi: Marsiglia raggiunto in extremis dal Brighton.