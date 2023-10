Pronto alla rottura, la Juventus sfrutta l’occasione: colpo da Champions

Vuole essere la star di una big ed è pronto ad andare alla rottura: la Juventus ne approfitta e piazza il colpo da Champions

Stanco di essere uno di tanti, stanco di non avere la piena considerazione di allenatore e società. Vuole una svolta nella sua carriera e la vuole anche a costo di cambiare squadra, nonostante si trovi in uno dei club più ambito al mondo: il Real Madrid.

Rodrygo, stando a quanto riferisce ‘elnacional.es’, non è particolarmente soddisfatto del trattamento fin qui ricevuto dalla società spagnola. Importante, ma non fondamentale nella rosa di Ancelotti che in più di un’occasione lo ha tenuto in panchina quest’anno per affidarsi al tandem formato da Vinicius e Joselu.

Una situazione che, complice anche il contratto in scadenza nel 2025, lo induce a delle riflessioni sul futuro. Anche perché, la situazione tra gennaio e giugno non può che complicarsi visto che Florentino Perez sta lavorando ad un grande colpo in attacco. Un eventuale arrivo ridurrebbe ulteriormente le possibilità di Rodrygo di ritagliarsi un ruolo importante nel Real ed ecco l’ipotesi di un addio a fine stagione.

Calciomercato Juventus, Rodrygo medita l’addio: concorrenza della Premier

Un Rodrygo che va alla rottura con il Real Madrid è sicuramente un’occasione ghiotta che la Juventus valuterà con attenzione.

Il brasiliano, appena 22 anni, ha età e profilo giusto per far parte del nuovo corso bianconero, anche se c’è da tener presente di un doppio aspetto. Il primo è legato alla valutazione del calciatore, pagato 45 milioni nel 2019. L’altro possibile problema è rappresentato dalla concorrenza: la Premier League è pronta a tuffarsi su Rodrygo in caso di addio al Real Madrid e difficilmente un club italiano, Juve compresa, può riuscire nell’impresa di battere i ricchi club inglesi.

Insomma, strada tutt’altro che spianata per Giuntoli che però non si farebbe trovare impreparato dovesse esserci l’opportunità: Rodrygo è un’occasione da poter sfruttare, la Juventus ci potrebbe provare.