Moscardelli a tutto tondo: “La Juve non ha campioni, Pogba rischia la carriera”

Moscardelli ha le idee deicamente chiare sia su Pogba e sul suo futuro sia sulla presenza di campioni all’interno della rosa bianconera

Tornato alla Juventus nella sessione estiva di mercato del 2022, Pogba venne accolto con grande entusiasmo dai tifosi bianconeri. La società, infatti, puntava molto sul centrocampista considerando le sue qualità fisiche e tecniche e la possibilità di cambiare il corso della partita in qualsiasi momento. Le cose sono andate diversamente con i primi problemi a manifestarsi nell’estate del 2022 con l’infortunio che ha costretto Pogba a saltare la prima parte di stagione compreso il Mondiale con la Francia.

Non meglio la seconda parte del campionato scorso; Pogba, infatti, ha avuto altri due problemi fisici. Il suo contributo, dunque, è stato praticamente nullo. La voglia del centrocampista francese, di riscattarsi in questa stagione trascinando la Juventus verso grandi obiettivi, è stata spenta dalla pessima notizia della positività al testosterone emersa dopo la partita contro l’Udinese.

Il classe 1993 è stato costretto a fermarsi in attesa dell’esito delle controanalisi; il risultato, positivo, è stata una doccia gelata per tutto il mondo Juventus ma soprattutto per un centrocampista che, da quando è tornato in Italia, non è praticamente mai stati protagonista sul terreno di gioco.

Pogba, parla Moscardelli “Rischio carriera finita”

Sulla questione Pogba ha voluto dire la sua Davide Moscardelli; l’ex attaccante è intervenuto ai microfoni di TvPlay. “Pogba sta attraversando un brutto periodo, mi dispiace” ha sottolineato Moscardelli che poi ha continuato “Si trova in una brutta situazione e non so come riuscirà a gestire“. Effettivamente il momento del centrocampista francese è decisamente complicato anche perché arriva dopo una stagione piena di infortuni

“Non so cosa sia successo in questa vicenda. Rischio carriera finita” ha proseguito Moscardelli. Una dichiarazione sicuramente forte da parte dell’ex centravanti ma il futuro del centrocampista francese passerà dalle prossime mosse di una situazione veramente incredibile.

Dopo quanto successo nella scorsa stagione, tutto serviva a Pogba tranne che una vicenda del genere. Doveva essere il campionato della rinascita, quello del riscatto; nulla di tutto questo per un centrocampista che avrebbe voluto solamente essere protagonista all’interno del terreno di gioco.

Moscardelli non ha toccato solamente il tema su Pogba ma ha parlato anche dei bianconeri. “La Juventus deve lottare per lo scudetto e quest’anno non ha le coppe“. I ragazzi di Allegri, non avendo impegni europei e potendo preparare gli impegni settimanalmente, devono lottare per il titolo fino alla fine. La rosa dei bianconeri ha le qualità per essere protagonista in campionato nonostante Moscardelli sia stato piuttosto chiaro “Nella Juventus non ci sono campioni“. Affermazione di un certo peso sul club bianconero e sul valore di alcuni giocatori

Sempre sul discorso relativo ai campioni, l’ex centravanti ha voluto dire la sua su alcuni protagonista del della Serie A “Lautaro e Osimhen per me non sono campioni“. Dichiarazione forte su due giocatori che stanno facendo le fortune di Inter e Napoli.