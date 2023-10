Milan-Giroud, futuro deciso: il club gioca d’anticipo

Il Milan e Olivier Giroud, ancora insieme: passi avanti per il rinnovo di contratto dell’attaccante francese che ha da poco compiuto trentasette anni

Dopo aver spento trentasette candeline lo scorso 30 settembre, Olivier Giroud si appresta a siglare il rinnovo di contratto con il Milan. Emergono i dettagli del nuovo accordo tra club e attaccante francese.

Appena sei giorni fa ha compiuto trentasette anni Olivier Giroud. Non ha festeggiato con il gol tra Lazio e Borussia Dortmund, ma potrebbe farlo “regalandosi” un nuovo contratto col Milan. Quello in essere ha la scadenza fissata al prossimo 30 giugno e tra un paio di mesi l’attaccante transalpino sarà formalmente svincolato e legittimato ad accordarsi con un altro club.

Ecco perché il Milan è intenzionato a giocare d’anticipo, preparandosi a trattare il prolungamento annuale con l’attaccante ex Arsenal e Chelsea. Il giocatore, dal canto suo, si è fortemente legato ai colori rossoneri. Era arrivato in punta di piedi, dovendo rappresentare una semplice alternativa a Ibrahimovic e invece si è ritrovato a essere il riferimento dell’attacco del Milan, con 36 gol realizzati in 93 partite giocate con il Diavolo. Potrebbe cercare di centrare quota 50 gol, o magari eguagliare Gullit a 56, entrando tra i migliori trenta marcatori della storia rossonera.

Calciomercato Milan, si lavora al rinnovo di Giroud

Un nuovo contratto che sposterebbe in avanti la scadenza di un anno. La società vuole posticipare al 30 giugno 2025 la scadenza del contratto di Giroud, anche se per ora non si è ancora parlato di ingaggio. Attualmente l’attaccante classe ’86 guadagna tre milioni e mezzo di euro a stagione.

Il Milan vorrebbe ridurre l’ingaggio da corrispondere all’esperto centravanti che a partire dal prossimo anno, nei piani del club rossonero, sarà la punta di scorta, oltre a importante uomo spogliatoio e leader del gruppo. Ma non solo: i dirigenti rossoneri sono convinti del fatto che Giroud possa offrire ancora un importante contributo tecnico.

L’unica insidia potrebbe essere rappresentata dalle lusinghe di qualche club americano e il desiderio di Giroud di chiudere la carriera con un’esperienza nella Major League Soccer, ipotesi che potrebbe comunque slittare di un anno, senza dover anticipare l’addio al Milan e alla Serie A.