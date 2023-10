Giroud dà l’annuncio sul rinnovo e si coccola Adli: “Mi ricorda me da giovane”

A margine di un evento presso l’area Snai La Maura, nei pressi di San Siro, ha parlato l’attaccante francese

Olivier Giroud è stato uno dei protagonisti dell’evento Snai Fun. L’attaccante francese ha risposto alle domande dei giornalisti presenti.

Inevitabilmente si è affrontato il tema Champions. Mercoledì il Diavolo affronterà il Borussia Dortmund: “La Champions è un’emozione speciale, vogliamo fare bene questa seconda partita, soprattutto perché dovevamo vincere in casa contro il Newcastle. Non sarà una partita decisiva ma molto importante. Quest’anno abbiamo cambiato dei giocatori e rinforzato la squadra, vogliamo giocare entrambe le competizioni, ora abbiamo un po’ più di qualità e quantità rispetto all’anno scorso”.

Olivier Giroud è stato protagonista di un ottimo avvio di stagione, ma ultimamente sono arrivati più assist che gol: “Personalmente io voglio fare tutto per aiutare la squadra a vincere. Quando faccio assist sono felice, ma mi manca un po’ il gol da qualche settimana e faccio di tutto per farlo presto“.

Milan, Giroud: “Rinnovo? No penso oltre a giugno”

Continuando così difficilmente Olivier Giroud deciderà di cambiare aria a fine stagione. Nonostante i 37 anni, il francese è ancora un titolatissimo del Milan.

Arriva così la domanda sul rinnovo – “Non penso oltre a giugno – afferma Giroud -. Sono concentrato su quest’anno a fare il massimo per il Milan e dopo vediamo. Fin dal primo giorno sono molto felice qua”.

Immancabile un parere su Adli, diventato titolare dopo l’infortunio di Rade Krunic: “Sono molto felice per lui, ha lavorato tanto dal primo giorno – prosegue l’attaccante -. Non era facile per lui perché non aveva l’opportunità vera per far vedere tutte le sue qualità e lui ne ha tante. Adesso può giocare il suo calcio e aiutare la squadra e penso che possa alzerà ancora il livello. Mi piace tanto la sua qualità e soprattutto la sua mentalità che mi ricordano il giovane ragazzo che ero quando ho iniziato”.