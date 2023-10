Meno grave del previsto, rientro lampo in Serie A

La Serie A sta per tornare in campo e arrivano buone notizie per un tecnico che può contare su un vero e proprio recupero lampo

L’ottavo turno di Serie A è alle porte con diverse partite molto interessanti e che possono dare delle indicazioni ben precise prima della sosta per le nazionali. Un match sui cui bisogna porre attenzione è quello tra il Monza e la Salernitana, in programma domenica alle 12.30. Un lunch match che vedrà i ragazzi di Palladino ospitare una squadra, quella di Paulo Sousa, in grande difficoltà.

Il Monza è reduce da tre pareggi e una vittoria, in casa del Sassuolo; l’obiettivo è quello di trovare altri tre per proseguire questa striscia positiva di risultati e andare alla pausa nel modo più sereno possibile. Ha bisogno di un successo anche la Salernitana; la situazione in classifica non è per nulla semplice e un successo rappresenterebbe un primo passo verso la risalita.

Partita dunque fondamentale per entrambe le squadre; in attesa del verdetto del campo, arrivano buone notizie per il Monza e per tutti i suoi tifosi. In vista del match di domenica alle 12:30 con la Salernitana, infatti, Palladino può tornare a sorridere. Il motivo dietro questo vero e proprio sospiro di sollievo va ricercato nel recupero lampo, nel vero senso della parola, di un suo titolarissimo. Ecco di chi stiamo parlando: sembrava essere destinato ad un lungo stop, ma questo week-end sarà già in campo insieme ai suoi compagni.

Monza, Pessina già in campo: recupero lampo dall’infortunio

Il Monza, per la sfida di domenica, può contare su Pessina; notizia importantissima per Palladino e il suo sistema di gioco considerando l’importanza del classe 1997. Parliamo infatti di un centrocampista abile nelle due fasi, intelligente tatticamente e che rappresenta una soluzione in più dal punto di vista offensivo vista la sua abilità negli inserimenti. A questo non possiamo non aggiungere la personalità e la leadership di Pessina nell’arco dei novanta minuti di gioco.

Come detto si tratta di un recupero fondamentale. Pessina si era dovuto fermare ad inizio ripresa del match contro il Sassuolo a causa di un fastidio alla coscia sinistra. Un problema decisamente meno grave del previsto e già superato dal centrocampista che punta il match con la Salernitana. E molto probabile che il giocatore azzurro sarà titolare domenica all’ora di pranzo con l’obiettivo di aiutare i propri compagni a conquistare i tre punti; il recupero di Pessina, per Palladino e i tifosi del Monza, è una notizia decisamente positiva.