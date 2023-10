McKennie, statistiche e voti Fantacalcio del centrocampista bianconero

McKennie è un giocatore della Juventus; ecco le statistiche su rendimento, gol e media voto del centrocampista bianconero

Nel corso dell’ultima sessione estiva di mercato, McKennie sembrava destinato a lasciare la Juventus; il centrocampista, dopo l’esperienza in prestito in Premier League con la maglia del Leeds, sembrava pronto per una nuova avventura lontano dal bianconero. Così non è stato con il giocatore ad essere rimasto alla corte di Allegri.

Una risorsa in più per la Juventus all’interno di una stagione dove, considerando l’assenza dalle coppe, i bianconeri devono lottare fino alla fine per lo scudetto. Il centrocampista statunitense offre un contributo molto importante all’interno dei novanta minuti e lo stiamo vedendo impiegato da esterno a tutta fascia. La Juve, dunque, sembra non poter fare a meno del classe 1998.

Come ha giocato McKennie nell’ultima partita Atalanta Juventus

Nell’ultima partita di campionato, la Juventus ha fatto visita all’Atalanta in un match per nulla semplice considerando la forza e la qualità della rosa a disposizione di Gasperini. Alla fine il match si è concluso con un punto a testa anche se l’atteggiamento dei bianconeri, nella ripresa, non è piaciuto.

La squadra, forse anche per l’assenza di Vlahovic e Milik, è apparsa rinunciataria quando invece una vittoria sarebbe stata fondamentale anche per tenere il passo di Inter e Milan. Nel match di Bergamo ha fornito una buona prestazione considerando come, da esterno a tutta fascia, doveva andare a svolgere la doppia fase; il suo apporto in fase difensiva è stato molto utile ed ha permesso all’Atalanta di essere decisamente meno pericolosa del previsto.

Fantacalcio: i voti di McKennie

La permanenza di McKennie alla Juventus ha cambiato anche le strategie fantacalcistiche; il centrocampista statunitense, infatti, può fornire un contributo fondamentale sia a livello di continuità di prestazione sia da un punto di vista di bonus. La sua capacità di inserirsi alle spalle dell’avversario può risultare determinante.

Contro l’Udinese, all’esordio in campionato, ha ricevuto una sufficienza piena; nessun voto per la partita con il Bologna dal momento che è entrato a pochi minuti dalla fine. Altra sufficienza ad Empoli mentre nel big match con la Lazio ha rimediato un otto pieno avendo fornito un assist nel tre a uno finale.

Sei e mezzo nella disfatta di Reggio Emilia dal momento che il suo inserimento ha causato l’autogol del momentaneo uno a uno; altra sufficienza contro il Lecce prima di chiudere, nel match in casa dell’Atalanta, con un cinque e mezzo.

McKennie come ha commentato su Instagram

Il centrocampista della Juventus ha un suo account Instagram dove troviamo post di vario genere anche se la maggior parte sono a tema calcistico. McKennie ha postato anche al termine della gara con l’Atalanta, chiusa sul punteggio di zero a zero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus)

McKennie nella probabile formazione di Juventus Torino

La prossima giornata mette di fronte la Juventus e il Torino in un derby fondamentale per entrambe le squadre; i bianconeri devono ottenere i tre punti per tenere il passo di Inter e Milan e andare alla sosta nel miglior modo possibile. Serve una risposta dopo il secondo tempo di Bergamo e l’unico modo è chiudere il derby con i tre punti

Tra i protagonisti della sfida troveremo, senza nessun dubbio, McKennie; il centrocampista si è guadagnato, di partita in partita, la titolarità in un 3-5-2 dove riesce a dare il giusto equilibrio a livello tattico senza, però, rinunciare agli inserimenti senza palla come dimostrato contro il Sassuolo.

Proprio i suoi movimenti senza palla possono andare a mettere in difficoltà la difesa granata e rappresentare una soluzione in più dal punto di vista offensivo. Andiamo a vedere la probabile formazione della Juventus con la presenza, dal primo minuto, del centrocampista statunitense. Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Rabiot, Locatelli, Fagioli, McKennie; Chiesa, Milik

McKennie nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

La continuità di rendimento è, senza ombra di dubbio, una delle caratteristiche principali di McKennie e questo non può che essere un fattore molto importante. Giocatore utilissimo all’interno del sistema di gioco di Allegri. Andiamo a vedere le statistiche aggiornate fino a questo momento del centrocampista statunitense.

Gol: nessuno

Assist: uno

Ammonizioni: nessuna

Espulsione: nessuna

Fanta media: 6.3

McKennie e la sua importanza tattica: ecco perché è fondamentale

In questa stagione stiamo vedendo McKennie venire impiegato in un ruolo da quello che dovrebbe essere il suo per caratteristiche; il centrocampista, infatti, è una mezzala molto brava negli inserimenti e che può rappresentare una soluzione in più dal punto di vista offensivo.

All’interno del sistema di gioco bianconero, invece, Allegri lo sta usando come esterno a tutta fascia; ruolo che McKennie interpreta con ottimi risultati. Il motivo di questa scelta, da parte del tecnico, sta in un puro discorso tattico. L’ex Schalke, infatti, da esterno permette alla squadra di avere quell’equilibrio necessario all’interno della partita; con lui in quella posizione, Allegri può schierare sull’altra corsia un giocatore come Kostic così da avere, fondamentalmente, tre attaccanti ed aumentare il proprio livello di pericolosità.