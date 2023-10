L’infortunio non ferma Perisic: accordo e grande ritorno

Perisic, nonostante l’infortunio, ha già deciso il suo futuro; per l’esterno offensivo si tratta di un grande ritorno

La stagione in Premier League del Tottenham è iniziata nel migliore dei modi; gli Spurs, dopo sette giornate di campionato, hanno collezionato cinque vittorie e due pareggi. Diciassette punti che collocano i ragazzi di Postecoglou al secondo posto ad una sola lunghezza dal Manchester City capolista. Parlare di titolo è, forse, ancora troppo presto ma il Tottenham sta dimostrando, nonostante la cessione di Kane, di essere una squadra in grado di poter dar fastidio. Nell’ultimo turno di Premier, gli Spurs hanno battuto all’ultimo istante il Liverpool.

Un successo che fa morale e aumenta le certezze di una squadra il cui inizio di stagione, ripetiamo, è stato a dir poco entusiasmante; i meriti del Tottenham sono molti a partire dal fatto che sta esprimendo un gran calcio senza due giocatori molto importanti: Kane, passato al Bayern Monaco e Perisic.

L’ex Inter ha rimediato, nel corso di un allenamento, un brutto infortunio al ginocchio destro vedendo finita la stagione con largo anticipo; un problema non da poco per il Tottenham considerando i numeri di Perisic che nella passata stagione aveva contribuito con un gol e dodici assist. Giocatore, dunque, molto importante che ha già deciso il suo futuro.

Perisic torna all’Hajduk Spalato: la situazione

L’esterno offensivo del Tottenham, nonostante l’infortunio, sembra aver già deciso come proseguirà la propria carriera; come riportato da footballinsider247, infatti, Perisic ha trovato l’accordo verbale per trasferirsi all’Hajduk Spalato. Il contratto dell’ex Inter scadrà il prossimo trenta giugno e, visto anche quanto successo con l’infortunio, non prolungherà la sua avventura con in maglia Tottenham.

Per Perisic si tratta di un ritorno al passato dal momento che ha iniziato la carriera proprio nelle giovanili dell’Hajduk Spalato. Il classe 1989, dunque, è pronto ad iniziare una nuova avventura anche se prima dovrà recuperare nel migliore dei modi dall’infortunio.

L’accordo per il passaggio di Perisic all’Hajduk Spalato sembra sia stato trovato mentre veniva discusso il trasferimento, al Tottenham, di Luka Vuskovic; parliamo di un difensore centrale, classe 2007, che si trasferirà in Premier League a partire dal 2025. Gli Spurs non pensano solo al presente e ad una campionato che, considerando anche l’ottimo inizio, vuole essere vissuta nel migliore dei modi ma anche al futuro. Due le mosse del club: l’addio di Perisic, in scadenza il prossimo trenta giugno, e l’innesto di un difensore in grado di alzare il livello qualitativo della rosa.