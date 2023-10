Gatti, i numeri che in pochi conoscono: il difensore della Juve ai raggi X

Gatti è un difensore della Juventus; ecco le statistiche su rendimento, gol e media voto del difensore bianconero

La Juventus, nel corso dell’ultimo mercato estivo, non ha cambiato molto restando fondamentalmente con la rosa della scorsa stagione. L’obiettivo dei bianconeri è quello di lottare fino alla fine per lo scudetto considerando l’assenza dalle coppe e la conseguente possibilità di giocare una sola volta a settimana.

Dato da tenere in considerazione e che può risultare determinante nel corso della stagione; a livello difensivo la Juventus può contare su un giocatore come Gatti che, partita dopo partita, sta mostrando la sua crescita. Forte fisicamente, abile nel gioco aereo, bravo in marcatura, rappresenta uno dei punti fermi della retroguardia bianconera. In questa stagione, escluso quanto successo a Reggio Emilia, sta dimostrando di avere una buonissima continuità e di essere un centrale decisamente affidabile.

Come ha giocato Gatti nell’ultima partita Atalanta Juventus

L’ultima giornata di campionato ha visto la Juventus essere impegnata sul campo dell’Atalanta; un match importante tra due squadre che vogliono essere protagoniste all’interno di questa stagione. Il match si è concluso zero a zero con un secondo tempo, da parte dei bianconeri, giocato non all’altezza delle possibilità di una rosa in grado di lottare per lo scudetto.

Nel finale i bianconeri devono ringraziare Szczesny per aver salvato il risultato con una grande parata sulla punizione di Muriel; a livello difensivo, però, è stata positiva anche la prestazione di Gatti. Il centrale si è disimpegnato molto bene al dispetto di un reparto offensivo, quello dei bergamaschi, senza un vero e proprio centravanti di ruolo. Prestazione importate fornita dal classe 1998 che ha dimostrato, ancora una volta, di essere una risorsa fondamentale per i bianconeri.

Fantacalcio: i voti di Gatti

Questa è la seconda stagione di Gatti con la maglia della Juventus e la sua crescita è sotto gli occhi di tutti; ora il centrale rappresenta una buona chiamata anche a livello fantacalcistico dove può regalare diverse soddisfazioni sia a livello di rendimento sia da un punto di vista dei bonus considerando la pericolosità sulle palle inattive.

L’esordio in stagione è arrivato in casa dell’Empoli dove ha ricevuto un bel sei e mezzo; in casa contro la Lazio, invece, il sei è diventato cinque e mezzo a causa dell’ammonizione ricevuta. Serata da dimenticare, invece, quella vissuta a Reggio Emilia dove si è reso protagonista di un clamoroso autogol che gli portato un due come voto. Doppia sufficienza, invece, ottenuta sia con il Lecce sia in casa dell’Atalanta per un centrale che sta dimostrando di avere una buona continuità di rendimento.

Gatti come ha commentato su Instagram

Il centrale della Juventus ha, come molti suoi colleghi, un proprio account Instagram; profilo in cui tende a commentare i risultati della propria squadra. E’ successo anche dopo la partita in casa dell’Atalanta, terminata zero a zero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Gatti (@federico_gatti2406)

Gatti nella probabile formazione Juventus Torino

La prossima partita di campionato della Juventus è la sfida contro il Torino; un match da vincere assolutamente non solo perché è un derby ma anche per evitare di perdere ulteriori punti dalle due milanesi in testa alla classifica. Bisogna mandare un messaggio e i bianconeri vogliono farlo con una buona prestazione e, soprattutto, con i tre punti.

Tra i protagonisti della Juventus troveremo, senza dubbio, Gatti; il centrale dovrà, insieme ai suoi compagni di reparto, fermare l’attacco granata. Non possiamo, però, non sottolineare anche la pericolosità del centrale sulle palle inattive; quando la Juve avrà a disposizione un calcio d’angolo o una punizione indiretta, Gatti può rappresentare una soluzione importante per la propria squadra.

Andiamo a vedere la probabile formazione della Juventus con la presenza dal primo minuto del difensore azzurro. Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, Rabiot, Locatelli, Fagioli, McKennie; Chiesa, Milik

Gatti nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo detto di come Gatti sia un giocatore diventato, nel corso del tempo, sempre più importante all’interno del sistema difensivo bianconero. In una difesa a tre sembra trovarsi perfettamente a suo agio e con Alex Sandro si alterna per andare a formare, insieme a Danilo e Bremer, il terzetto davanti a Szczesny. Ora vediamo le statistiche aggiornate di Gatti fino a questo momento

Gol: nessuno

Assist: nessuno

Ammonizione: una

Espulsione: nessuna

Autogol: uno

Fanta media: 5.3

Gatti e la crescita nella Juve: giocatore fondamentale

Dalla scorsa stagione, Gatti sta avendo una crescita piuttosto evidente; partita dopo partita è entrato negli schemi della Juventus e ora rappresenta una certezza per la retroguardia dei bianconeri.

Quando manca Alex Sandro è lui che va a completare il terzetto insieme a Bremer e Danilo; rispetto al brasiliano porta una maggiore forza fisica, la bravura nel gioco aereo e la pericolosità (come dimostrato nella scorsa stagione) all’interno dell’area di rigore avversaria. In una stagione dove i bianconeri vogliono lottare, fino alla fine, per lo scudetto un giocatore come Gatti può dare un supporto fondamentale.