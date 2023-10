DIRETTA Serie A, Lecce-Sassuolo | Le formazioni ufficiali! – LIVE

Dopo Empoli-Udinese, il secondo anticipo del venerdì dell’ottava giornata di Serie A vede di fronte il Lecce e il Sassuolo

La tre giorni di coppe europee è già il passato, Empoli-Udinese ha aperto alle 18.30 l’ottava giornata del campionato di Serie A. Adesso è il turno del Lecce che ospita il lanciatissimo Sassuolo.

I padroni di casa, guidati in panchina da Roberto D’Aversa, dopo un ottimo inizio sono incappati in due sconfitte consecutive, patite contro la Juventus di Massimiliano Allegri e il Napoli campione d’Italia in carica di Rudi Garcia. Dall’altra parte, i neroverdi di Alessio Dionisi, dopo aver battuto la Juventus tra le mura amiche e l’Inter di Simone Inzaghi a domicilio, sono stati sconfitti in casa dal Monza di Raffaele Palladino nella scorsa giornata. I giallorossi veleggiano a quota 11 punti dopo sette turni, due in più dei rivali di giornata: la partita si preannuncia spettacolare e ricca di gol. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Via del Mare’ di Lecce.

FORMAZIONI UFFICIALI LECCE-SASSUOLO

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All.: D’Aversa.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Racic; Berardi, Castillejo, Laurienté; Pinamonti. All.: Dionisi.

CLASSIFICA SERIE A: