CdA e nuovo bond da 175 milioni: cosa può succedere oggi in casa Juve

È il giorno del CdA in casa Juventus, tra approvazione del bilancio e nuovo bond. Tutti gli aggiornamenti

Il Consiglio di Amministrazione della Juventus si riunisce oggi per approvare il bilancio 2022/23, dopo lo slittamento comunicato dallo stesso club bianconero.

L’ultimo esercizio dovrebbe registrare una perdita intorno ai 115 milioni di euro. Un risultato comunque in netto miglioramento rispetto al 2021/22, che aveva portato ad un rosso di 239,3 milioni. Si parla inoltre di possibile ricapitalizzazione, per cifre che non dovrebbero superare i 200 milioni. Una boccata d’ossigeno in previsione dei mancati incassi Champions e delle prossime mosse sul mercato.

Negli scorsi giorni, il presidente Ferrero ha parlato di “realpolitik, necessaria in un sistema che non lascia molto spazio alla difesa e per non correre il rischio di trascinare troppo oltre situazioni che avrebbero influito sul rendimento in campo. La Juventus tornerà ad essere la Juventus“. Occhi aperti anche sul mercato invernale, come ammesso da Cristiano Giuntoli.

Juventus, Exor rifinanzia un bond da 175 milioni: i dettagli

Nonostante qualche voce sulla possibile cessione, l’impegno di Exor nei confronti della Juventus non viene meno.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, l’azionista di maggioranza del club bianconero avrebbe deciso di rifinanziare un bond da 175 milioni di euro, il cui termine scadrà nel primo trimestre del 2024.