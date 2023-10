Addio Monza per una big, il futuro è scritto: “Palladino è pronto”

Angelo Di Livio esalta l’allenatore del Monza, Raffaele Palladino, che tanto bene sta facendo anche in questo inizio di stagione

Dopo sette giornate di Serie A, tra le grandi squadre, nessuno ha fin qui messo in discussione il proprio allenatore, ma è evidente che tra i tanti protagonisti, il primo bilancio è davvero diverso.

C’è, chiaramente, chi sta facendo bene come Simone Inzaghi e Stefano Pioli, lì in testa alla classifica con sei vittorie, e chi è partito con il freno a mano tirato, come Jose Mourinho e Maurizio Sarri, che hanno già 10 e 11 punti di distanza dalla vetta. Inevitabilmente sono stati criticati, ma la loro posizione è davvero salda sulle due panchine capitoline.

E’ salda anche la posizione di Massimiliano Allegri, ma la sua Juventus, fuori dalle coppe, non può non lottare per la conquista dello Scudetto. In questo momento, i punti sono 14 e solo al termine della stagione si tireranno le somme, ma il livornese potrebbe davvero essere agli ultimi mesi sulla panchina bianconera.

Ad oggi non si fanno nomi per la successione, ma siamo certi che la Juventus, così come altri club, stiano monitorando la crescita dei nuovi giovani allenatori. Uno che sta facendo bene, ormai da più di un anno, sulla panchina del Monza, è Palladino.

Calciomercato, Di Livio consiglia Palladino: “Ha alzato ancor di più l’asticella”

Angelo Di Livio, ex calciatore tra gli altri di Juventus e Fiorentina, intervenendo ai microfoni di TVPlay nel corso della trasmissione ‘Gol di Tacco’, non ha dubbi sulle capacità dell’ex attaccante:

“E’ arrivato il momento di parlare della bravura di Palladino, è giusto esaltare alcuni singoli ma dietro c’è un allenatore che sa mettere in campo i giocatori e fare giocare bene la squadra. Quest’anno ha alzato ancora di più l’asticella, il Monza gioca benissimo con grande personalità e movimenti automatizzati. Sono sorpreso positivamente da Palladino ma facciamolo crescere, deve fare il suo percorso ma sta andando alla grandissima. E’ un ragazzo molto intelligente, secondo me se continua così può arrivare alle panchine delle big”.

Ma se un allenatore, come Palladino sta facendo benissimo, c’è chi non ha convinto in questo inizio di stagione, come Mourinho: “Nessuno sta dicendo che il portoghese sia un incapace però il tempo passa per tutti. Forse le intuizioni che aveva una volta, oggi non le ha più. Stare già a sei punti dal quarto posto è un problema, la Roma deve lottare per entrare in Champions League con la squadra che ha. Se non dovessi vincere col Cagliari comincia a essere complicata la classifica”.