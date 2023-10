Addio Atalanta: se ne andrà in prestito, Gasperini ha deciso

Gasperini ha preso una decisione; il giocatore dell’Atalanta potrebbe lasciare il club bergamasco ed essere ceduto con la formula del prestito

L’Atalanta ha iniziato la stagione nel migliore dei modi; quattro vittorie, un pareggio e due sconfitte per una squadra che ha, in totale, tredici punti ed è in piena zona Champions League. Anche il cammino a livello internazionale è iniziato in maniera decisamente positiva con due vittorie in altrettante partite; primo posto nel girone e qualificazione agli ottavi che, dopo il successo in casa dello Sporting, si avvicina.

Il prossimo match del club bergamasco sarà in casa della Lazio; all’Olimpico sarà una sfida fondamentale per le ambizioni di entrambe le squadre con i ragazzi di Gasperini che vogliono restare nella parte alta della classifica mentre i biancocelesti hanno l’obbligo di risalire la classifica visto l’avvio veramente complicato di stagione.

Una partita dove, difficilmente, Gasperini potrà fare a affidamento su un giocatore; fino a questo momento ha giocato solo tre partite con la maglia dell’Atalanta e probabilmente il suo futuro sarà lontano da Bergamo. Possibile, per lui, una cessione in prestito per permettergli di mostrare il proprio valore ed avere un maggiore impiego all’interno della stagione. Andiamo a vedere di chi si tratta.

Atalanta, possibile cessione per Zortea: può partire in prestito

Il giocatore che può lasciare l’Atalanta è Zortea; il terzino, fino a questo momento, è stato impiegato solamente in tre partite risultando decisivo alla prima giornata di campionato. Contro il Sassuolo, infatti, ha realizzato il gol del definitivo due a zero andando a chiudere la partita. Un tempo contro il Frosinone e mezz’ora in casa della Fiorentina; per il resto Zortea non è stato impiegato da Gasperini nonostante i numerosi impegni della sua Atalanta tra campionato ed Europa League.

La situazione sembra piuttosto chiara considerando anche l’acquisto, nell’ultima sessione estiva di mercato, di Holm; il suo arrivo, infatti, sembra aver chiuso definitivamente le porte a Zortea che a questo punto deve andare a trovare una soluzione alternativa.

Ecco che arriva la possibilità del prestito per sei mesi considerando come il classe 1999 abbia prolungato il proprio contratto con i bergamaschi fino al 2027; il suo spazio all’Atalanta, però, sembra veramente ridotto con Gasperini che (e in questo tour de force lo ha dimostrato) ha idee completamente diverse. Il futuro di Zortea è lontano da Bergamo e il giocatore, nel corso della prossima sessione invernale di mercato, potrebbe lasciare la Dea per andare a cercare fortuna altrove