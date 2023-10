Silvestrin durissimo sul Milan: “Ecco qual è il problema”

Il conduttore radiofonico Enrico Silvestrin si è espresso sulle recenti prestazioni del suo Milan in Champions League

Enrico Silvestrin, intervistato da TvPlay.it, ha parlato dei deludenti risultati del Milan, del quale è un grande tifoso. L’intervista ha spaziato dalle colpe di Pioli fino all’inserimento dei nuovi acquisti, passando anche dal complicato periodo di alcuni giocatori.

Il moto conduttore radiofonico non si detto per nulla soddisfatto delle ultime prestazioni del Milan. Secondo lui è stato sbagliato l’approccio iniziale al match contro il Borussia Dortmund: “La formazione del primo tempo non è stata ottimale. Il secondo, invece, è stata un’altra partita, perché sono entrati giocatori di movimento”. La critica, per questo, si è allargata anche all’allenatore rossonero: “Pioli si fida dei suoi, io non condivido, credo che ci siano scelte migliori”.

Allo stesso tempo Silvestrin non addossa tutta la colpa a al tecnico: “Non ho nulla da dire su Pioli, mi ha restituito il piacere di guardare il Milan, nonostante non abbia crediti infiniti“. Durante l’intervista non vengono tralasciate neanche frecciatine di sfida per il derby con l’Inter: “Finché un allenatore ci permette di vincere tutte le partite, perdendone solo una, io me lo tengo stretto”.

Secondo Silvestrin, poi, la rosa del Milan, nonostante il mercato, rimane carente in vari reparti: “Allo stato attuale delle cose Calabria è un problema, così come lo sono il centrocampista centrale e il centroavanti“.

Il conduttore radiofonico si è anche lasciato andare ad un elogio a Yacine Adli, che recentemente sta trovando spazio nello scacchiere di Pioli: “Sempre stato uomo squadra, ha lavorato anche se messo in disparte senza alzare mai una polemica”, ha anche poi aggiunto una stoccata ad un ex bandiera rossonera: “Voglio più bene a lui che a Tonali“.

Milan, Silvestrin: “Okafor meglio di Giroud, Chukwueze deve ancora entrare negli schemi”

Enrico Silvestrin ha poi parlato anche dei nuovi acquisti del suo Milan. Il conduttore ha apprezzato il mercato rossonero, nonostante ci siano ancora delle lacune. In particolare, considera Chukwueze e Okafor il futuro del Milan.

Silvestrin trova nei nuovi acquisti la soluzione ai problemi offensivi del Milan: “Al momento Okafor se lo mangia Giroud. Il francese va bene sulle palle lunghe, ma noi abbiamo le qualità per costruire dal basso e dobbiamo farlo”. Importante poi che i giocatori principali riescano a prendere in mano le partite complicate: “Leao deve fare un salto di qualità”.

Durante l’intervista è stato toccato anche il tema Chukwueze: “Non è un problema per il Milan, ma deve ancora entrare negli schemi. Non appena inizierà a saltare l’uomo riuscirà a migliorare“. Infine, elogio anche per un altro neoacquisto rossonero: “Mi piace molto Musah, può essere lui il nostro centrocampista centrale“.

Simone Giri