Sassuolo, altro che crampi: si è rotto, brutta tegola per Dionisi

Problema non di poco conto per Dionisi e il suo Sassuolo; l’allenatore, infatti, non potrà contare sul giocatore per diverse partite

Sono diverse le squadre che vogliono ritagliarsi un ruolo da protagonista all’interno di questa stagione; tolte le solite big, un club che potrebbe dare fastidio e provare a lottare per obiettivi importanti è il Sassuolo. Il problema dei neroverdi è la continuità; il rendimento in campionato, infatti, dice tre vittorie e quattro sconfitte in sette partite. Nessuna mezza misura, dunque, per i ragazzi di Dionisi.

Il Sassuolo, fino a questo momento, è stato capace di grandi imprese come le vittorie contro Juventus ed Inter per poi cade in casa contro il Monza; è proprio in partite tipo quella con i ragazzi di Palladino che i neroverdi devono ancora crescere. Vincere sfide del genere porterebbe il club ad avere quella continuità necessaria per poter lottare, fino alla fine, per obiettivi importanti.

I ragazzi di Dionisi hanno mostrato di avere qualità importanti e, soprattutto, hanno un gioco in grado di regalare diverse soddisfazioni. Manca l’ultimo step, la continuità per fare bene non solo contro le big del massimo campionato italiano.

Il prossimo match di campionato (in casa del Lecce), da questo punto di vista, rappresenta l’ennesimo esame per il Sassuolo. Sfida non semplice sotto tanti aspetti tra cui quello degli infortunati con Dionisi a dover rinunciare ad un giocatore causa infortunio.

Sassuolo, stop per Matheus Henrique: le condizioni

Il Sassuolo, nell’ultima partita di campionato, ha perso contro il Monza; una partita difficile per i neroverdi con Dionisi che, oltre al risultato, ha dovuto fare i conti anche con ben tre giocatori sostituiti per infortunio. Parliamo di Pinamonti, Tressoldi e Matheus Henrique.

Proprio per il centrocampista si pensava ad un problema di poco conto e la fiducia nell’averlo in campo contro il Lecce era molta; il tecnico dei neroverdi, però, ha dovuto fare i conti con la realtà. Gli esami a cui è stato sottoposto il classe 1997 hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale sinistro; tegola importante per il Sassuolo considerando il minutaggio di Matheus Henrique.

Il centrocampista ha giocato tutte le partite dal primo minuto ed è uscito solamente per infortunio nel finale con il Monza; elemento, dunque, fondamentale all’interno del sistema di gioco neroverde e che non sarà disponibile, sicuramente, per il match contro il Lecce. La sosta per le nazionali potrebbe aiutare il Sassuolo anche se, al momento, è difficile stabilire una data di rientro precisa; Dionisi spera di averlo a disposizione per il match con la Lazio, in programma il prossimo ventuno ottobre.