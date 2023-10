“Rovinerebbe anche Mbappe”: Pioli sotto accusa dopo Borussia-Milan

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è al centro delle polemiche dopo il pareggio per 0-0 del Milan in casa del Borussia Dortmund: le ultimissime notizie sulla Champions League dei rossoneri

Si complica il discorso qualificazione per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, che nella prima gara hanno pareggiato in casa per 0-0 contro il Newcastle, hanno ripetuto il risultato a reti bianche anche contro il Borussia Dortmund in trasferta.

Due punti in due gare e un’imbattibilità che non garantiscono la tranquillità al Diavolo vista la super vittoria degli inglesi contro il PSG. Il Milan in Champions League non sa più come si fa gol. L’ultima rete dei rossoneri è arrivata nel quarto di finale di ritorno contro il Napoli della scorsa stagione. Un digiuno troppo lungo per poter ambire a risultati importanti e sul banco degli imputati è finito anche l’allenatore Stefano Pioli, accusato da alcuni tifosi anche di non essere in grado di valorizzare al meglio i calciatori della rosa, uno su tutti Samuel Chukwueze, ala destra arrivata nell’ultima estate di calciomercato dal Villarreal.

Su X tifosi contro Pioli: “Gli andrebbe comprato…”

Stefano Pioli, secondo alcuni sostenitori su X, sarebbe il principale colpevole di questa situazione europea del Milan e di questa gestione, a detta di qualcuno, deficitaria di alcuni elementi della rosa. Addirittura un utente ha twittato così: “A Pioli va comprato Mbappe solo per vedere in che modo riuscirebbe a rovinargli la carriera“. Un’accusa decisamente pesante. Altri invece hanno preferito virare sulla gestione in particolare proprio di Chukwueze, come accennato in precedenza.

Ecco un tweet: “Pioli lo utilizza come Messias“. E ancora, altri si soffermano sulla fine del ciclo in casa Milan caratterizzato dalla guida tecnica dell’allenatore parmigiano: “le storie di finta amicizia o amore, sono come quelle per l’allenatore… da Pioli on fire.. a Pioli out.. fine della storia“.

ECCO ALCUNI TWEET

Non voglio difenderlo per forza ma questa è la doppietta di Chukuwueze vs il Real Madrid 6 mesi fa Si vede che si accentra molto ed è bravo nello stretto (non è come Leao per caratteristiche) ma come si fa a dare del pippone ad uno che fa sti gol Pioli lo utilizza come Messias pic.twitter.com/ewshdZjzuR — Jackpooletano (@jackpoolista) October 5, 2023

A Pioli va comprato Mbappe solo per vedere in che modo riuscirebbe a rovinargli la carriera — mercato prepotente, ambizioni fortificate (@perseguitatoak) October 5, 2023

le storie di finta amicizia o amore, sono come quelle per l’allenatore… da Pioli on fire..

a Pioli out.. fine della storia. — mary❤️🖤 (@marideberghem) October 5, 2023