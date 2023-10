Retegui, Gilardino adesso trema: le ultime sul suo infortunio

Preoccupazione alle stelle al Genoa per l’infortunio di Retegui: Gilardino corre ai ripari, le ultime sulle sue condizioni.

Continuano a preoccupare le condizioni di Retegui in vista del match del Ferraris contro il Milan di Pioli in programma nel week-end. Al Ferraris di Genova, infatti, i rossoblu sembrano essere ormai convinti del fatto che il loro nuovo bomber, autore già di 5 reti tra campionato e Coppa Italia, non ci sarà.

Difficile, se non impossibile, un recupero per l’attaccante della nazionale italiana: per lui, che già aveva uscire anzitempo nella gara contro l’Udinese, la botta al ginocchio rimediata al Bluenergy Stadium non sembra essere stata ancora smaltita.

La situazione viene valutata ora per ora ma, salvo clamorosi colpi di scena, Gilardino dovrà fare a meno del suo attaccante titolare. Difficile stabilire i tempi di recupero precisi: tutto dipenderà, infatti, da quando il suo corpo riuscirà ad assorbire l’ematoma, sperando che non ci siano ricadute o si palesino altri problemi.

Nel frattempo, però, l’allenatore dei rossoblu deve pensare in fretta al suo sostituto: in tal senso, le opzioni a sua disposizione sono due.

Infortunio Retegui al Genoa, quando torna? Le sue condizioni

Il primo nome per prendere il posto di Retegui tra le fila del Genoa porta al suo naturale sostituto: stiamo infatti parlando di Puscas, prima punta ex Inter che quest’anno, complice l’arrivo dell’ex Tigre, ha giocato soltanto poco meno di 15 minuti suddivisi in 2 spezzoni di gara.

Un’altra soluzione potrebbe essere quella che porta a Junior Messias, con l’ex di turno che ha sicuramente caratteristiche diverse ma che potrebbe dare estro e fantasia al reparto avanzato della squadra. Staremo a vedere che cosa accadrà nelle prossime ore, ma una cosa è certa: in casa genoana le condizioni di Retegui terranno banco ancora per un po’.