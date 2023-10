Rescinde e va alla Juventus: è già arrivato il via libera

Si svincola e va gratis alla Juventus: spunta una ghiotta possibilità per i bianconero, un obiettivo di vecchia data torna di attualità

Ghiotta opportunità potrebbe aprirsi per la Juventus sul fronte mercato. I bianconeri sono a caccia di rinforzi per innalzare la qualità della propria rosa, senza però andare ad intaccare in maniera importante il bilancio.

Coniugare sostenibilità e competitività, questa la missione affidata a Cristiano Giuntoli, un esperto del genere considerato quanto fatto a Napoli negli anni passati. Una strategia che significa puntare su calciatori giovani, ma anche monitorare attentamente il mercato alla ricerca di opportunità che riguardano profili più di esperienza.

Una possibilità del genere potrebbe arrivare a breve da Madrid, sponda Real, dove Carlo Ancelotti sta utilizzando con il contagocce Lucas Vazquez: appena due apparizioni dal primo minuto, sette totali ma per appena 216 minuti complessivi. Con il contratto in scadenza a giugno 2024, il suo futuro sembrerebbe essere segnato e lontano dal Bernabeu, con una possibilità in più per la Juve: prenderlo già a gennaio gratis.

Calciomercato Juventus, Lucas Vazquez gratis a gennaio

A spiegare quel che potrebbe accadere nel giro di qualche mese è il portale spagnolo ‘elnacional.es’. Proprio qui si legge che Florentino Perez e Carlo Ancelotti non hanno alcuna intenzione di fare barricate davanti ad una proposta di acquisti di Lucas Vazquez.

Il 32enne non rientra più nei piani tecnici del Real Madrid con la dirigenza che ha come priorità l’acquisto di un terzino destro, un arrivo che ridurrebbe ulteriormente lo spazio per Vazquez. Lo stesso portale racconta che Perez non avrebbe alcun problema a lasciar partire il calciatore, anzi per la Juventus ci sarebbe la possibilità di prenderlo gratis già a stagione in corso, anticipando i tempi visto che a giugno andrebbe in scadenza e sarebbe quindi comunque prendibile a parametro zero.

Pista quindi da seguire con il Real pronto a dare via Lucas Vazquez e la Juventus che potrebbe approfittarne per garantire ad Allegri un innesto di esperienza e qualità per la stagione in corso.