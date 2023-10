Pioli sta con Sarri: “Così si rischiano gli infortuni. Ecco il nostro errore più grande”

Le dichiarazioni di Stefano Pioli al termine della sfida contro il Borussia Dortmund. Ecco le sue parole in conferenza stampa

Secondo pareggio per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri non sono ancora riusciti a vincere in Champions League.

Dopo lo 0 a 0 contro il Newcastle, arriva così quello in Germania contro il Borussia Dortmund: “Il primo tempo non è stato eccellente, abbiamo sofferto – esordisce Pioli in conferenza stampa -. Decisamente meglio nella ripresa, quando abbiamo mostrato più qualità e compattezza. Per le partite giocate contro Borussia e Newcastle, gli zero gol segnati sono il nostro errore più grande. Bisogna, però, essere più cinici per portare a casa la vittoria. E’ Sarebbe stato meglio schierare Okafor dal primo minuto? Chiunque avrebbe giocato centravanti avrebbe fatto fatica”.

Si prova a vedere il bicchiere mezzo pieno, con il Milan che non subisce gol nemmeno stasera: “Mi dà soddisfazione la prestazione della squadra, che non ha mai perso fiducia e che non si è mai arresa alle difficoltà – prosegue Pioli -. La prestazione dei centrali è di altissimo livello e sono molto soddisfatto di tante cose. I ragazzi erano delusi, perché volevano vincere e la delusione è certamente un aspetto positivo”.

Borussia-Milan, Pioli: “Ci saranno altre sorprese. Parole Sarri? Ecco cosa penso”

Il Milan con il pareggio contro il Borussia Dortmund è adesso terzo in classifica, dopo le prime due partite.

La vittoria del Newcastle contro il Psg potrebbe complicare la qualificazione del Diavolo alla fase finale, ma Pioli tutto è ancora in gioco: “Il successo degli inglesi ci insegna che il calcio è imprevedibile. Noi lo abbiamo messo sotto e stasera ha fatto 4 gol al Psg. Non sarà l’unica sorpresa del girone, che rimarrà equilibrato fino alla fine”.

Un’ultima battuta su un tema affrontato sabato da Maurizio Sarri: si gioca troppo e il rischio infortuni aumenta – “Sarri ha i nostri impegni – prosegue Pioli -, la Lazio però gioca domenica e noi sabato, immagina la nostra situazione. Così rischi gli infortuni e la qualità del gioco cala. Bisogna lavorare bene, per far diventare migliore quello che non lo è”.