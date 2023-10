Panchina di Serie A in bilico: ultima chance, esonero ad un passo

In Serie A abbiamo una panchina seriamente in bilico; il tecnico rischia l’esonero qualora non arrivasse un risultato positivo

Diverse le indicazioni dopo le prime sette giornate di Serie A e una di queste riguarda la lotta al titolo con le due milanesi in pole position, il Napoli che vuole difendere il titolo della passata stagione e una Juventus pronta ad inserirsi nei discorsi scudetto considerando l’assenza delle coppe. Abbiamo poi le due romane in netta difficoltà e altre squadre pronte a ritagliarsi un ruolo da protagonista come, ad esempio, la Fiorentina.

Per quanto riguarda la parte bassa della classifica, invece, troviamo una serie di squadre in netta difficoltà; una di queste è, senza ombra di dubbio, la Salernitana. Il club, nelle prime sette giornate, ha raccolto tre pareggi e quattro sconfitte con quattordici gol incassati; avvio decisamente negativo per i ragazzi di Paulo Sousa che hanno assolutamente bisogno di cambiare marcia. Se da una parte la salvezza dista al momento un solo punto, dall’altra bisogna iniziare a fare punti.

La prossima giornata di campionato sarà in casa con il Monza in programma domenica alle 12.30. Un match fondamentale per il destino della Salernitana e per il futuro di Paulo Sousa; dovesse arrivare un altro risultato negativo, la società potrebbe decidere di cambiare guida tecnica nel tentativo di dare una scossa alla squadra. Partita, dunque, fondamentale con il club che si affiderà al nuovo sistema di gioco.

Salernitana, Paulo Sousa in bilico: il tecnico si affida al 4-2-3-1

Nell’ultima partita di campionato, la Salernitana ha ospitato l’Inter in un match che ha visto i nerazzurri imporsi per quattro a zero. La svolta è stata l’ingresso di Lautaro Martinez autore di quattro gol nel giro di ventisette minuti; un punteggio pesante per i padroni di casa ma, probabilmente, eccessivo considerando quanto successo nella prima ora di gioco.

La Salernitana, nei primi sessanta minuti, aveva tenuto molto bene il campo andando anche a creare delle difficoltà ai ragazzi di Inzaghi. Gran parte del merito è stata la scelta del nuovo sistema tattico, un 4-2-3-1 che è sembrato adattarsi meglio alle caratteristiche dei giocatori a disposizione di Paulo Sousa.

Un nuovo volto tattico che, molto probabilmente, verrà riproposto nella delicatissima e decisiva sfida in casa del Monza; la Salernitana è chiamata a conquistare i tre punti con il tecnico pronto a fare affidamento sul 4-2-3-1 con la speranza di trovare la vittoria per passare una sosta nazionale tranquilla. In caso di risultato negativo, infatti, potrebbero esserci conseguenze pesanti per il tecnico della Salernitana.