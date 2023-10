PAGELLE E TABELLINO ROMA-SERVETTE 4-0: Belotti, riserva a chi? Aouar opaco

Pagelle e tabellino di Roma-Servette, match valido per la 2a giornata della fase a gironi della UEFA Europa League 2023/24

ROMA

Svilar 6

Mancini 6,5. Dal 64′ Karsdorp 6

Cristante 6

Ndicka 6

Celik 7

Bove 6,5. Dal 76′ D’Alessio

Paredes 7

FLOP Aouar 5,5: al momento è un oggetto misterioso. E fa un po’ strano visto che nella pre-season era stato il nuovo acquisto più pronto e inserito, quello che stava dando risposte concrete. Invece si è dissolto, continuamente in condizioni poco adatte per giocare. Mourinho lo sta utilizzando pochissimo, oggi di certo non gli ha fatto cambiare idea. Un tempo opaco sia dal punto di vista fisico che tecnico e tattico. Dal 45′ Pellegrini 7. Dal 60′ Pagano 6

El Shaarawy 6,5

TOP Belotti 7,5: Riserva a chi? Con l’arrivo di Lukaku per il Gallo i tempi si sono fatti durissimi, soprattutto con questo ritmo di Big Rom. Ma lui risponde senza fare una piega, presentissimo, giocando una grande partita in fase realizzativa come quando si trova leggermente più lontano dalla porta. Due gol, ma potevano essere anche tre. Una risposta e un segnale di quelli forti, anzi fortissimi. Il Belotti dello scorso anno è un ricordo ormai sbiadito.

Lukaku 7. Dal 64′ Zalewski 6

Allenatore: Mourinho 7 (squalificato, in panchina Foti)