Nota UFFICIALE e smentita del Napoli: “Prodotto non autorizzato”

L’imminente immissione sul mercato del prodotto ispirato a Osimhen trova la pronta risposta del Napoli con un comunicato ufficiale, la società potrebbe prendere provvedimenti

L’attaccamento del popolo partenopeo alla propria squadra del cuore e i suoi colori non è cosa nuova. Così come l’entusiasmo rinato dopo la grande annata dello Scudetto e il ritorno tra le grandi realtà d’Europa come non si vedeva da tanti anni, con Victor Osimhen vero uomo copertina.

Dalla vendita delle maglie ufficiali dei suoi protagonisti al resto del merchandising targato Napoli, la società non può che trarre benefici. Ciò che invece sorprende è il fatto che proprio nelle ultime ore sarebbero trapelate delle indiscrezioni sulla imminente immissione sul mercato di un prodotto ispirato al centravanti nigeriano del Napoli e destinato ai bambini, denominato ‘Cicciobello Bomber’.

Osimhen ‘volto’ del bambolotto non ufficiale del Napoli, risposta immediata del club

Il bambolotto raffigurante Osimhen non è un riferimento affatto casuale e per poter tutelare l’immagine del proprio calciatore, il Napoli ha prontamente risposto alle indiscrezioni con una nota ufficiale diramata sui propri canali web.

L’ideazione e la produzione del suddetto giocattolo non è stata autorizzata dalla società azzurra, si legge. Per questo motivo, il Napoli provvederà a fare chiarezza sulla situazione ricorrendo ad eventuali azioni volte al ritiro dell’oggetto dal mercato di libera vendita proiettato a catturare l’attenzione sugli scaffali dei negozi.