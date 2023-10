N’Dicka, statistiche e voti Fantacalcio del nuovo difensore della Roma

N’Dicka è il nuovo difensore della Roma; ecco le statistiche su rendimento, gol e media voto del centrale giallorosso

Nell’ultima sessione estiva di mercato, la Roma ha visto la partenza di Ibanez; il difensore era fondamentale nel sistema di gioco giallorosso per la sua velocità, la capacità di aggredire alto e il fatto di formare, con Smalling e Mancini, un terzetto di buonissimo valore.

La società giallorossa ha deciso di sostituire Ibanez con l’arrivo di N’Dicka; il classe 1999, dopo essere rimasto in panchina nelle prime tre uscite, è stato mandato in campo complice l’infortunio di Smalling.

Le sue prestazioni, fino a questo momento, sono state altalenanti; il centrale deve ancora trovare le giuste misure con il campionato italiano e e con il sistema di gioco dei giallorossi. Le qualità, però, sono indiscutibili e il ragazzo sarà un valore aggiunto di questa squadra all’interno di una stagione colma di impegni.

Come ha giocato N”Dicka nell’ultima partita Roma Frosinone

Nell’ultimo weekend di campionato, la Roma ha ospitato all’Olimpico il Frosinone in un match che non poteva essere sbagliato da parte dei ragazzi di Mourinho; i giallorossi, infatti, dovevano dare un segnale dopo i quattro gol presi contro il Genoa. Vittoria doveva essere e vittoria è stata con Lukaku e Pellegrini autori dei due gol.

La prima frazione di gioco, però, non è stata così semplice per la Roma che ha rischiato di subire gol in due circostanze; il Frosinone, grazie a due verticalizzazioni, ha messo Cuni davanti a Rui Patricio ma il centravanti non è riuscito a trovare la porta. In entrambe le occasioni non possiamo non sottolineare un N’Dicka in ritardo nelle chiusure; il difensore, come detto, deve ancora imporre il proprio valore nella retroguardia giallorossa.

Fantacalcio: i voti di N’Dicka

Il nuovo difensore della Roma è entrato nei possibili acquisti a livello fantacalcistico; chi ha puntato su N’Dicka, al momento, non sarà completamente soddisfatto ma parliamo di un giocatore con grandi potenzialità e la voglia di andarsi ad imporre nel sistema di gioco giallorosso.

L’esordio in campionato, dopo le prime tre panchine, è arrivato nel match casalingo contro l’Empoli dove ha ricevuto un bel sei e mezzo. La trasferta contro il Torino, dopo ha perso Zapata in occasione del gol dell’uno a uno, gli è costato un cinque e mezzo. Non positiva neanche la partita in casa del Genoa dove ha preso un quattro e mezzo complice anche le difficoltà mostrate da tutta la squadra. Nell’ultima sfida, in casa con il Frosinone, ha guadagnato un cinque e mezzo per via dei due errori commessi nel primo tempo.

N’Dicka come ha commentato su Instagram

Come molti sui colleghi anche N’Dicka vanta un profilo Instagram dove è solito commentare i risultati della sua squadra. L’ultimo post risale proprio all’ultima partita disputata dalla Roma e che ha visto i giallorossi imporsi sull’avversario per due a zero.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Evan Ndicka (@evanndicka)

N’Dicka nella probabile formazione di Cagliari Roma

Il prossimo match della Roma, prima della sosta per le nazionali, vedrà i giallorossi opposti al Cagliari. Il momento dei giallorossi non è dei migliori ma il club neopromosso è in una situazione anche più delicata soprattutto dopo il tre a zero subito in casa della Fiorentina.

La Roma deve dare continuità di risultati e, in difesa, ci sarà ancora una volta N’Dicka; è molto difficile che i giallorossi possano recuperare Smalling e Llorente con Mourinho, dunque, obbligato nelle scelte a livello difensivo. Occasione importante per il classe 1999 che, partita dopo partita, deve crescere di condizione e dimostrare tutto il proprio valore.

Andiamo a vedere la probabile formazione della Roma con la presenza di N’Dicka dal primo minuto. Rui Patricio; N’Dicka, Cristante, Mancini; Spinazzola, Pellegrini, Paredes, Bove, Kristensen; Lukaku, Dybala

N’Dicka nella stagione 2023/2024: le statistiche aggiornate

Abbiamo detto di come il centrale della Roma debba ancora crescere di condizione per potersi imporre nel sistema di gioco giallorosso; le qualità del ragazzo sono indiscutibili e la sensazione è che, partita dopo partita, il giocatore potrà solamente crescere. Ora Andiamo a vedere le statistiche aggiornate di N’Dicka fino a questo momento.

Gol: zero

Assist: zero

Ammonizione: nessuna

Espulsione: nessuna

Fanta media: 5.5

N’Dicka nuovo acquisto della Roma: elemento fondamentale per la stagione

Gli obiettivi della Roma in questa stagione sono decisamente importanti; i giallorossi vogliono lottare per il quarto posto in campionato e proveranno ad arrivare in fondo sia in Coppa Italia sia in Europa League. Traguardi non semplici da raggiungere ma la qualità della rosa giallorossa è importante.

Tra i nuovi arrivati non possiamo non menzionare N’Dicka; il centrale, con il suo Eintracht Francoforte, ha vinto l’Europa League dimostrando delle capacità importanti. Alla Roma non è ancora riuscito a trovare la giusta continuità ma, bisogna dirlo, la stagione dei giallorossi non è iniziata nel migliore dei modi e questo avvio non lo ha sicuramente aiutato. Il giocatore, però, può fornire un contributo assolutamente determinante nel corso della stagione.