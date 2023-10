La Roma cala il poker con Belotti, la Fiorentina trova il pari all’ultimo respiro

I risultati della Roma e della Fiorentina, impegnate in serata per i match di Europa e Conference League

Tutto facile per la Roma di Jose Mourinho, che ha battuto con un netto 4 a 0, il Servette. I giallorossi si sono imposti grazie ad uno scatenato Belotti, che ha di fatto rubato la scena a Romelu Lukaku, realizzando una doppietta.

Il bomber belga, però, è stato colui che ha sbloccato il match, mettendolo in discesa. In gol anche Lorenzo Pellegrini, che pochi minuti dopo ha dovuto lasciare il campo per un infortunio. Lo stop del centrocampista è chiaramente l’unica nota negativa della sfida di Europa League. Nel Gruppo G, rotondo successo anche dello Slavia Praga, che come la Roma rimane a punteggio peggio.

Roma-Servette 4-0: 21′ Lukaku, 46′ e 59′ Belotti, 52 Pellegrini

Slavia Praga-Tiraspol 6-0

Gruppo G, Classifica: Slava e Roma 6, Servette e Tiraspol 0

Conference League, Fiorentina di rimonta

Se la Roma sorride per l’importante vittoria, che avvicina gli uomini di Mourinho, alla fase successiva, non può farlo pienamente la Fiorentina.

I viola hanno pareggio ancora una volta, contro il Ferencvaros. Un 2 a 2 arrivato all’ultimo respiro: gli uomini di Italiano, sotto per i gol di Varga e Cisse, trovano i centri di Barak e Ikone, il primo al 67′, il secondo in pieno recupero.

Ora i toscani sono al terzo posto, con due punti, dietro al Ferencvaros e al Genk, che stasera ha battuto il Cukaricki.

Fiorentina-Ferencvaros 1-2: 25′ Varga, 51′ Cisse; 67′ Barak (F), 94′ Ikone (F)

Genk-Cukaricki 2-0

Gruppo F, Classifica: Ferencvaros 4, Genk 4, Fiorentina 2, Cukaricki 0