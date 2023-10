Juventus, pericolo Barcellona: acquisto a cifra record

È bagarre internazionale per il colpo in difesa, con la Juventus spettatrice interessata: cifra record da 20 milioni di euro

In casa Juventus sono due i reparti da guardare con maggiore attenzione per immaginare un rinforzo sul mercato: il centrocampo, anello debole da diverse stagioni, e la difesa. La retroguardia bianconera non ha ancora superato a pieno gli addii di Chiellini e Bonucci, arrivati al capolinea per questioni anagrafiche e fisiche.

Il nuovo ciclo di difensori bianconeri riparte da Federico Gatti, con il quale vi abbiamo raccontato di come siano iniziati i discorsi relativi al rinnovo di contratto, ma la sensazione è che un rinforzo per i prossimi anni sia necessario. Tra i giocatori osservati dalla Juventus con interesse, poi, ce n’è uno che potrebbe richiedere uno sforzo da record: 20 milioni di euro per superare la concorrenza.

Anche la Juve insegue Beraldo: il Barcellona pronto a mettere il carico

Dal Brasile fanno sapere che ci sarebbe anche la Juventus su Beraldo, centrale classe 2003 che sta catturando l’attenzione dei principali club europei con la maglia del San Paolo.

Sul giocatore, infatti, ci sono anche Manchester City, Bayern Monaco, Real Madrid, Paris Saint-Germain e sopratutto il Barcellona. Proprio i catalani, rivelano dal Brasile, sembrano essere il club più intenzionato a soddisfare la grande richiesta dei carioca. Il San Paolo vuole una cifra che si aggiri intorno ai 20 milioni di euro, il che farebbe di Beraldo il difensore più pagato nella storia del calcio brasiliano.

Negli ultimi anni il Brasile, dopo essere stata la più grande fucina di attaccanti del mondo, ha iniziato ad esprimere anche grandi difensori: a partire da Thiago Silva arrivando a Bremer e Danilo, passando per Marquinhos e Gabriel Magalhaes. L’ultimo grido della retroguardia a tinte verdeoro è proprio Beraldo e, dopo l’arrivo di Natan al Napoli, potrebbe essere il prossimo brasiliano a sbarcare in Serie A. Certo, riuscire a battere la concorrenza del Barcellona non sarà un’impresa semplice e la Juve dovrà dimostrare di volerlo con piena convinzione: la scelta finale sarà di Cristiano Giuntoli e di Giovanni Manna.