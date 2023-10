Inter-Bologna, emergenza in difesa: ai box in tre

Emergenza in difesa in vista della sfida tra Inter e Bologna in programma sabato alle 15: tre giocatori fermi ai box

L’ottava giornata di Serie A si aprirà domani sera con due gare Empoli-Udinese e Lecce-Sassuolo. Ad inaugurare invece la giornata del sabato sarà la sfida di San Siro tra Inter e Bologna.

I rossoblù sfidano dunque i nerazzurri capiclassifica e puntano a confermare l’ottimo momento di forma con sei risultati utili consecutivi. Per il grande ex Thiago Motta, uno degli eroi del Triplete del 2010 ci sarà certamente una grande accoglienza in quello che per anni è stato il suo stadio, ma lo stesso tecnico rossoblù dovrà fare i conti con una situazione decisamente negativa per quanto riguarda il proprio reparto difensivo.

Inter-Bologna, tris di assenze per Motta: difesa in emergenza

A due giorni dalla gara di Milano, i rossoblù di Motta hanno svolto un allenamento tattico, con prove di conclusioni a rete. Hanno invece lavorato a parte e sono stati sottoposti a terapie i difensori Stefan Posch, Victor Kristiansen e Jhon Lucumi.

Il terzino danese, ultimo della lista degli infortunati in casa felsinea, sarà indisponibile per le prossime tre settimane, vista la lesione al retto femorale sinistro rimediata nella sfida contro l’Empoli. Considerato quindi che Lucumi, per un problema al retto femorale destro resterà fuori sino a metà novembre e Posch, a causa di una lesione al bicipite femorale, rientrerà nella seconda metà di ottobre, Motta non potrà contare su tre dei suoi quattro titolari. A loro va poi aggiunta anche l’indisponibilità di Soumaoro, che tornerà presumibilmente a gennaio visto il grave infortunio al legamento del ginocchio destro.

Una brutta notizia quindi per il tecnico rossoblù, costretto a scelte in difesa quasi obbligate. Lykogiannis e De Silvestri dovrebbero agire da terzini, mentre Calafiori sarà il centrale al fianco di Beukema. Dalla panchina invece le uniche opzioni saranno Bonifazi e il giovane Corazza.