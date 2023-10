“Inesistente”: il voto in pagella di Mbappe è una sentenza

Il Paris Saint-Germain travolto dal Newcastle fa discutere: pesante bocciatura per Mbappe, “inesistente”

Alle polemiche ci è abituato, probabilmente più fuori che dentro al campo. Kylian Mbappe però solitamente sul terreno di gioco mette d’accordo tutti. La classe esplosiva dell’attaccante del Psg lo ha spesso aiutato e ha contribuito ai successi delle sue squadre.

Non è andata ieri così contro il Newcastle: i Magpies hanno travolto completamente gli spagnoli con un 4-1 che lascia poco spazio alle repliche. Prestazione profondamente deludente per i ragazzi di Luis Enrique che si è ritrovato anche lui al centro delle critiche.

Giudizi ampiamente negativi verso il tecnico spagnolo ma non soltanto: anche Kylian Mbappe è finito nell’occhio del ciclone per una prestazione decisamente sottotono. L’attaccante francese, la stella del club parigino, non è riuscito ad incidere sul match ed è crollato insieme a tutta la squadra.

Da qui la bocciatura de L’Equipe con un voto in pagella che lascia poco spazio alle interpretazioni: due.

L’Equipe boccia Mbappe: “Inesistente”

Il quotidiano sportivo transalpino lascia poco spazio alle giustificazioni per quella che definisce tra “le peggiori serate europee nella storia del Psg”.

Colpa anche di Mbappe che oltre al voto, decisamente insufficiente, si prende anche un giudizio molto negativo. Su L’Equipe si legge di un Mbappe “quasi inesistente” con una prestazione “molto deludente”. Non certo l’unico visto che nelle fila del Psg c’è soltanto una sufficienza (il gioiellino Zaire Emery) e tante bocciature.

Oltre a Mbappe, il 2 in pagella (voto più basso) va anche al nuovo acquisto Kolo Muani, un altro attaccante che non è riuscito ad incidere, e a Marquinhos. Non va meglio a Gonçalo Ramos che si prende un 3, stesso voto di Hakimi e Ugarte. Tra i migliori del Psg Donnarumma con un 5.