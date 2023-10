Il poker non basta a Mourinho: “E’ stato orribile. Aouar sta facendo fatica”

Le parole di Jose Mourinho al termine del match di Europa League, tra la Roma e il Servette. Ecco le sue dichiarazioni

La Roma vince la sua seconda partita in Europa League, battendo con un netto 4 a 0 il Servette.

Un successo rotondo che non soddisfa in pieno Jose Mourinho, per nulla felice dei primi 45 minuti di gioco della sua squadra: “Il primo tempo è stato orribile – afferma il portoghese -. Non mi è piaciuto per nulla, ero in una posizione perfetta per vederla (sorride, ndr.). Non abbiamo mai pressato, siamo stati troppo passivi, e c’è stato poco movimento. Nella riprresa è cambiato l’atteggiamento, siamo stati più aggressivi e e abbiamo alzato l’intensità. Lukaku-Belotti? Nel primo tempo non mi è piaciuto nulla, ve l’ho detto. Senza Dybala ci manca qualità, ma con il Gallo e Romelu c’è presenza fisica in area e poi sono due giocatori che hanno gol”.

Sono arrivate così due vittorie su due. Successi che per Mourinho, sono la normalità: “Le squadre di Serie A sono più difficili da affrontare rispetto a quelle di Europa League. Siamo più forti e dovevamo fare sei punti contro Servette e Tiraspol. Lo Slavia, invece, è una squadra che può fare la Champions League”.

Roma-Servette, Mourinho perde Pellegrini: “Ha questa storia clinica”

Impossibile non commentare quanto successo a Lorenzo Pellegrini, protagonista con un gol e un assist, prima dell’ennesimo infortunio – “Ha un enorme potenziale, ma ha questa storia clinica, che si porta dietro. Il suo infortunio mi sembra qualcosa di muscolare, vedremo cosa ci dicono i medicini”.

Poi Mourinho fa il punto sui propri centrocampisti – “Renato Sanches è un giocatore importante per noi, Paredes è il nostro giocatore di organizzazione. Bove, invece, deve migliorare negli spazi corti. Cristante, poi, che è il giocatore che più sta bene, deve giocare in difesa… Aouar, infine, sta facendo fatica a trovare quello che siamo noi. Deve essere lui che deve andare nella nostra direzione e non il contrario”.