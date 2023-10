Il Milan ‘spia’ l’Inter: fratello d’arte nel mirino

Il Milan pianifica le prossime mosse di calciomercato, rossoneri che osservano anche i match dell’Inter per un potenziale crack

La campagna di rafforzamento compiuta dal Milan in estate aveva il chiaro obiettivo di rendere competitivo il Diavolo sia in campionato che in Europa. I primi risultati stanno dando ragione alla dirigenza rossonera, che si gode la vetta della Serie A in coabitazione con l’Inter, anche se in Champions League la prima vittoria non è ancora arrivata.

Altro 0-0 con il Borussia Dortmund, dopo quello all’esordio con il Newcastle, ma la formazione di Pioli è uscita dal campo con un’altra buona prestazione, pur non concretizzando tante occasioni da gol avute. Le prospettive possono comunque essere positive, ora la doppia sfida al Psg dirà moltissimo sul destino europeo del club.

Nel frattempo, la società pensa già al futuro e ragiona già sulle prossime mosse da attuare sul mercato, seguendo sempre la stessa linea: giocatori dal grande potenziale e di prospettiva, per garantire anche la sostenibilità. Gli osservatori del Milan sono già al lavoro, monitorando diversi profili. E c’entra anche l’Inter.

Milan, emissari sugli spalti di Inter-Benfica: ma non a San Siro

Come riferisce ‘Tuttosport’, Moncada e D’Ottavio erano presenti sugli spalti in occasione di Inter-Benfica. Si trattava però della gara tra le selezioni giovanili delle due squadre per la Youth League.

La gara tra i giovani nerazzurri e i lusitani si è conclusa sul risultato di 1-1. Nel mirino degli scout rossoneri in particolare c’erano due giocatori tra i portoghesi. Hugo Felix, fratello di Joao, trequartista classe 2004 di cui si parla un gran bene. E anche Joao Rego, attaccante in grado di svariare tra il centro e la fascia, autore della rete del pareggio.