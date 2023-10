Frattesi tiene sulle spine Inzaghi e… Spalletti. Sorpresa in attacco

Giornata decisiva domani per Frattesi in vista della sfida di campionato tra Inter e Bologna. Le possibili scelte di Inzaghi per l’anticipo di sabato in campionato

L’Inter tornerà già in campo sabato pomeriggio alle 15 nel match casalingo contro il Bologna. Non ci sarà l’ex della sfida Arnautovic, che resterà fermo almeno per un altro mese dopo l’infortunio muscolare rimediato nella trasferta di Empoli.

Il centravanti austriaco sarà l’unico assente certo nello scacchiere di Simone Inzaghi, che nutre invece qualche speranza per Sensi e soprattutto Frattesi. I due centrocampisti si sono allenati sempre a livello individuale nell’allenamento odierno, intensificando però il lavoro sui campi di Appiano Gentile. Il recupero resta difficile, anche se potrebbero rientrare in gruppo domani nella rifinitura pre Bologna, utilizzando comunque il massimo della cautela per evitare dannose ricadute. Inzaghi valuterà eventualmente le loro condizioni insieme allo staff medico, prima di prendere una decisione sulla possibile convocazione per la gara di sabato pomeriggio in campionato. Da capire, inoltre, quale sarà la scelta del Ct Spalletti in merito a Frattesi in chiave Nazionale se l’ex Sassuolo non dovesse essere disponibile contro il Bologna, in vista delle gare delle qualificazioni ad Euro 2024 degli Azzurri con Malta e Inghilterra.

Inter, c’è il Bologna sabato: Sanchez si candida, niente Colombia per Cuadrado

Intanto una buona notizie per Inzaghi era arrivata ieri sul contro di Marcus Thuram: solo crampi per l’attaccante francese, decisivo e ancora una volta protagonista nel match di Champions League vinto contro il Benfica.

L’allenatore piacentino con il Bologna alternerà i suoi attaccanti, con Sanchez che ha delle chance di partire dal primo minuto facendo tirare il fiato a uno tra Thuram e capitan Lautaro Martinez. Per il resto Inzaghi sembra orientato a riproporre l’undici che ha superato il Benfica, limitando allo stretto necessario le rotazioni nell’undici titolare. Conferma così per Pavard in difesa, mentre Darmian insidia Dumfries come quinto a destra e potrebbe far rifiatare l’olandese considerando ancora le condizioni fisiche non ottimali di Cuadrado, che ha da poco smaltito un’infiammazione al tendine. L’ex Juventus non è stato convocato dalla sua nazionale per le prossime gare delle qualificazioni mondiali: una decisione presa di comune accordo tra Inter, Colombia e ovviamente il giocatore, permettendo così a Cuadrado di restare a Milano per assorbire definitivamente gli acciacchi e allenarsi per ritrovare la forma migliore.