Fiorentina, padre Mandragora: “Piazza ideale, bravo Commisso” | ESCLUSIVO

La Fiorentina di Vincenzo Italiano questa accoglie tra le mura amiche dello Stadio Franchi di Firenze la formazione ungherese del Ferencvaros, gara valida per la seconda giornata del girone F di Uefa Conference League

In esclusiv ai microfoni di Calciomercato.it ha parlato Giustino Mandragora, padre di Rolando, centrocampista della ‘Viola’, tra stagione in essere, il figlio e il rapporto con Firenze e la proprietà.

La Fiorentina arriva alla gara con il Ferencvaros dopo il pareggio esterno in casa del Genk per 2-2. Nelle ore precedenti al match, il padre di Rolando Mandragora ha parlato ai nostri microfoni.

Come sta Rolando? “Io questa domanda la sento da molti anni, mio figlio è vivo e vegeto lo dicono i fatti. Qualche incidente di percorso ci sta e ne è venuto fuori alla grande. E’ andato a Firenze e ha fatto una cinquantina di presenze l’anno scorso. Questa stagione siamo già a sette partite in Serie A, e ha fatto sette presenze”. Il centrocampista della Viola ha giocato quattro gare da titolare e tre da subentrato, alle quali si assumo le tre da titolare in UECL tra quella del girone e le due della fase preliminare in agosto.

Il padre del centrocampista di Vincenzo Italiano precisa: “Qual è la condizione attuale? Ha fatto tre gol, uno già quest’anno. Siamo nella norma di un calciatore importante, credo. Poi è ovvio che lo debbano dire gli altri. Rolando è un leone, un bravo ragazzo e lo sanno tutti i tifosi di tutte le piazze dove è andato. Da Udine a Crotone, per poi arrivare a Firenze passando per Torino”.

Sull’arrivo a Firenze nel corso dell’estate 2022, il padre dimostra parole di soddisfazione: “Oggi siamo nel percorso giusto per lui e secondo me anche per la Fiorentina. Lui può dare ancora molto ma lui sta bene, lo dicono i fatti, e noi di questo ne siamo contenti. E’ questo che vorrei far capire”.

Fiorentina, parla il padre di Mandragora: “E’ giusto riconoscere gli investimenti del presidente Commisso”

La chiacchierata prosegue, e c’è spazio anche per gli elogi a Firenze, alla Fiorentina e alla presidenza Commisso.

Sulla Fiorentina: “Sono contento perché Rolando è entrato nel contesto giusto, dove sta dimostrando il suo valore. Il presidente Commisso ha investito ed è giusto tutti lo riconoscano. Anche i calciatori devono rinascere questo alla proprietà, dal presidente a Joe Barone. Lo staff della Fiorentina è eccezionale, fanno stare bene tutti“.

In vista della seconda giornata del girone di Conference, il padre del centrocampista di dimostra fiducioso: “Secondo me faranno una bellissima partita, in quella cornice di pubblico che ci entusiasma. Stasera è una partita da prendere con le pinze, però conosco bene il valore della Fiorentina e lo dimostreranno. Sono positivo in vista del match contro il Ferencvaros”. Una chiosa ancora su Rolando: “Deve dare molto del suo contributo affinché questa ‘festa’ del Franchi si svolga, e anche per andare avanti durante il cammino in Conference. Siamo tutti tifosi, Firenze è una vetrina bellissima: una cosa eccezionale”.