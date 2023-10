“È l’anello debole del Milan”: verdetto senza appello

Luci e ombre per il Milan nel pareggio contro il Borussia Dortmund, rimpianti per la mancata vittoria e giocatore sotto accusa

Come con il Newcastle, un’altra buona prestazione per il Milan, con tante occasioni da gol, questa volta concentrate per lo più nella seconda parte di gara, ma il primo successo stagionale in Champions League non è arrivato nemmeno contro il Borussia Dortmund. Secondo pari di fila, entrambi per 0-0, e situazione nel girone ancora aperta a ogni soluzione, ma complicata dalla netta vittoria degli inglesi contro il Psg.

Dalle due gare contro i francesi tra qualche settimana, si capirà molto. E’ un Milan, quello che Pioli ha attualmente tra le mani, che riesce a creare molto ma in alcuni momenti fatica a concretizzare. Ci sono correttivi da trovare, per svoltare anche in Europa e confermarsi protagonisti in Champions, e ad alcuni giocatori si chiede più continuità nel rendimento, con alcuni alti e bassi di troppo che si sono intravisti. In particolare per quanto riguarda uno dei rossoneri che in questa fase sembra attraversare un po’ di calo.

Milan, Giroud adesso è un ‘caso’: “Il suo rendimento è un problema”

Si tratta di Olivier Giroud. L’attaccante francese era partito assai bene, ma non segna da un mese e adesso ci si interroga su di lui.

37 anni appena compiuti, l’ex Arsenal e Chelsea sta facendo fatica là davanti e per il Milan questo potrebbe rappresentare un grosso problema nel prosieguo della stagione. Come spiegato dall’opinionista Furio Focolari a ‘Radio Radio’: “Il Milan ha un problema Giroud – ha affermato – Mi si dirà, ha fatto quattro gol ma di questi solo uno è arrivato su azione da inizio stagione, anche ieri ha sbagliato un gol clamoroso. Non è mai stato un capocannoniere molto prolifico, ma ha sempre fatto reparto e ha aiutato con gol pesanti. Adesso non da’ più quella affidabilità che dava in precedenza, penso che in questo momento sia l’anello debole della squadra”.