Derby Juve-Toro, Allegri studia le prossime mosse: il punto su Vlahovic

La Juventus di mister Allegri lavora in vista del derby contro il Torino di sabato. Fischio d’inizio alle ore 18 all’Allianz Stadium

Dopo l’allenamento a porte aperte di ieri, i bianconeri mettono nel mirino il derby. Oggi è anti-vigilia, domani parlerà Allegri alle 14.

Nel corso dell’allenamento di ieri, come abbiamo raccontato su Calciomercato.it, assenti sia Dusan Vlahovic, sia Filip Kostic. I due serbi non si sono fatti vedere dai tifosi, a differenza di Arek Milik, rientrato col gruppo e Gleison Bremer, pienamente recuperato dopo i crampi di Bergamo al Gewiss Stadium contro l’Atlanta.

Lavoro a parte per il centravanti serbo ieri, che si è intravisto solo sul finale della mattinata del JTC, in un campo secondario. Il centravanti correva da solo, con un lavoro separato e personalizzato.

Juve, focus sul derby: Vlahovic ancora a parte

Anche quest’oggi, Dusan Vlahovic non ha lavorato con i compagni della Juventus, mentre il connazionale Kostic è rientrato in gruppo. Difficile dire se ci sarà per il derby, decisive le prossime 24 ore.

Non ci sono buone notizie per mister Massimiliano Allegri in vista del match contro il Torino. O meglio, non ci sono per quanto riguarda Vlahovic. Già, perché il rovescio della medaglia è una coppia Chiesa-Milik provata nell’allenamento di ieri. Il polacco, a riposo nella scialba trasferta di Bergamo, ieri è stato provato a fianco all’attaccante italiano. L’altro azzurro del reparto offensivo, Kean, parte quindi dietro nelle gerarchie.

Vlahovic oggi ha lavorato ancora a parte e qualora non recuperasse dalla lombalgia, le indicazioni verso il derby della Mole vanno in una direzione. I terminali offensivi bianconeri, nella stracittadina, saranno Chiesa e Milik. Vlahovic permettendo… domani ne sapremo di più.