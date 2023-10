La Juve prepara il Derby, out Vlahovic e anche Kostic: le novità dal JTC

La Juventus riapre le porte dello JTC ‘La Continassa’ ai tifosi. Questa mattina la formazione di mister Massimiliano Allegri si è allenata davanti agli occhi dei supporter in vista del Derby della Mole

Alle ore 11, la rosa del mister livornese ha iniziato a lavorare nel centro di allenamento bianconero. Assenti di lusso Vlahovic e Kostic, in gruppo Milik e Bremer.

La settimana europea è l’occasione per la Juventus per abbracciare nuovamente i propri tifosi e cercare di ridare un po’ di entusiasmo a un ambiente rimasto deluso e contratto dopo il pareggio scialbo di Bergamo, contro l’Atalanta.

Gleison Bremer, ex Torino, lavora regolarmente in gruppo ed è pronto per il derby contro il suo passato. Arkadiusz Milik lavora con i compagni per buona parte dell’allenamento e viene provato in coppia con Federico Chiesa… un indizio su una eventuale coppia titolare in assenza di Dusan Vlahovic. Il serbo, invece, non si vede: ancora lavoro differenziato per lui. Giallo di mattinata: l’assenza di Filip Kostic nel gruppo squadra. Per lui un piccolo fastidio alla caviglia sinistra.

Juventus, le prove di mister Allegri in vista del derby col Torino: coppia Chiesa-Milik e McKennie ancora esterno

Un po’ di esperimenti per Allegri, con sguardo sul derby di Torino. Viene anche provata a tratti una difesa a quattro.

L’allenamento della Juventus inizia con i soliti esercizi di possesso palla nello stretto. Due gruppi, porzione di campo e massimo due tocchi… a chi ne fa di più.

Poi, una lunga sessione della consueta partitella. Non una intensità devastante, va detto, ma alcune indicazioni interessanti in prospettiva ‘Derby della Mole’. Due schieramenti, prima entrambi con la difesa a tre, poi a tratti uno slittamento alla linea difensiva a 4: centrali Danilo e Bremer, terzino dal lato sinistro Cambiaso… a destra Weah.

Conferme per McKennie in posizione di quinto di centrocampo. I registi, ormai designati, Fagioli da un lato e Locatelli dall’altro. Una indicazione interessante, per l’attacco: in assenza di Vlahovic, Allegri in coppia con Chiesa schiera Milik, sull’altro fronte invece Kean. Il serbo si è rivisto in campo solo verso fine allenamento, per una corsa individuale e ancora lavoro personalizzato.