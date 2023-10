Da Hakimi a Dembele: 4 titolarissimi del PSG verso la squalifica

Quattro titolarissimi del Paris Saint-Germain a rischio squalifica. Piove sul bagnato per Luis Enrique, cosa succede

Il Paris Saint-Germain deve incassare un’altra pesante batosta europea. Al St James’ Park, il Newcastle di Sandro Tonali ha infatti travolto 4-1 Mbappé e compagni.

La squadra di Luis Enrique è uscita con le ossa rotte dal campo dei Magpies, travolta dall’intensità e dalla forza dell’intero ambiente bianconero. Come se non bastasse, il PSG è già costretto a rincorrere anche in Ligue 1: nonostante il gap ridotto, i parigini occupano attualmente il quinto posto in classifica alle spalle di Monaco, Brest, Reims e Nizza. Ma non solo. Luis Enrique, infatti, rischia di perdere quattro titolarissimi.

PSG, rischio squalifica per quattro big

A seguito degli incidenti al Parco dei Principi in occasione del “Classique” contro l’Olympique Marsiglia, il PSG e quattro giocatori parigini saranno convocati nelle prossime ore dalla Federazione francese.

Kolo Muani, Dembélé, Hakimi e Kurzawa rischiano una partita di sospensione per essere stati offensivi dopo la partita, anche se si sono scusati successivamente. Per il club parigino potrebbe invece arrivare la chiusura della curva per un turno. Piove sul bagnato, dunque, per Luis Enrique e il suo PSG.