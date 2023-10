Controanalisi Pogba, rischio maxi squalifica: la Juve ha già scelto il sostituto

Attesi i risultati delle controanalisi dopo la positività al testosterone: Pogba rischia una lunga squalifica, con la Juventus pronta a rescindere il contratto del centrocampista francese

Giornata decisiva per il futuro alla Juventus di Paul Pogba e non solo. Il centrocampista francese si sottoporrà oggi alle controanalisi dopo la positività al testosterone riscontrata nel primo match di campionato ad agosto contro l’Udinese.

Controanalisi che verranno effettuate al laboratorio antidoping dell’Acqua Acetosa a Roma, alla presenza degli avvocati e dei periti di parte. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, le possibilità che si ribalti l’esito delle prime analisi sarebbero molto basse con il centrocampista francese che insieme ai suoi difensori starebbe già preparando la tesi difensiva. Se fosse dimostrata l’intenzionalità, Pogba rischierebbe dai 2 ai 4 anni di squalifica, compromettendo così non solo il matrimonio con la Juve ma anche la sua carriera. Tra le ipotesi la vaglio c’è anche quella di un patteggiamento del giocatore per ridurre la pena.

Calciomercato Juventus, rescissione per Pogba: gli obiettivi per il centrocampo a gennaio

I risultati delle controanalisi potrebbero arrivare già entro la giornata di venerdì, con la Juventus ovviamente spettatrice interessata della delicata questione.

Pogba – che al momento risulta sospeso e che non può neanche allenarsi alla Continassa – ha un contratto fino al giugno 2026 con la ‘Vecchia Signora’, che avrebbe la facoltà di rescindere l’accordo in caso di squalifica. L’ex Manchester United percepisce un ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione e la Juve in caso stracciasse il contratto in anticipo andrebbe a risparmiare circa 30 milioni lordi. Tesoretto che nell’eventualità sarebbe prezioso in chiave mercato per un nuovo innesto nel centrocampo di Allegri a gennaio. Hojbjerg rimane un nome caldo per Giuntoli e Manna, senza dimenticare Khephren Thuram già da tempo sul taccuino della dirigenza bianconera. Nella lista della ‘Vecchia Signora’ figurano inoltre i profili di Kone, Fofana e Diarra per rimpolpare la mediana alla riapertura del mercato.